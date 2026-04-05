OGLASIO SE RHMZ: Poznato kakvo vreme nas čeka za Uskrs
U SRBIJI se u ponedeljak na jugozapadu, jugu i jugoistoku očekuje lokalna pojava slabog prizemnog mraza, a u toku dana toplo vreme, iznad većeg dela zemlje uglavnom pretežno sunčano, dok je poznato i kakvo vreme nas očekuje tokom velikog praznika - Uskrsa.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na severu će biti malo i umereno oblačno, a posle podne i uveče se očekuje povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme.
Vetar će biti slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od 2 do 10, a najviša od 21 do 25 stepeni.
I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim zapadnim i severozapadnim i najnižom temperaturom od 7 do 10, a najvišom oko 24 stepena.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 13. aprila, očekuje se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz postepeni pad temperature.
Retka pojava kratkotrajne slabe kiše očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a jače naoblačenje sa kišom očekuje se u subotu.
(Tanjug)
