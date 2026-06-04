TRAŽILI SMO LETO, DOBISMO VRUĆINU I PLJUSKOVE S GRMLJAVINOM: Vreme danas promenljivo, ali bar malo svežije

VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno i malo svežije, sa najnižom temperaturom od 13 do 17, a najvišom od 22 do 26 stepeni.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, ujutro ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša. U ostalim krajevima mestimično sa kišom, a sredinom dana i posle podne i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, na severu i istoku Srbije pojačan zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju i skretanju na južni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu promenljivo oblačno i malo svežije, ujutro je u pojedinim delovima grada moguća slaba kratkotrajna kiša.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, uveče slab južni.

Najniža temperatura oko 16, a najviša oko 25 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 11. juna, očekuje se promenljivo i umereno toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a povremeno se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U petak, 5. juna, uglavnom će biti suvo vreme, dok se uveče i u toku noći na severu i zapadu, a u subotu, 6. juna, ponegde i u ostalim krajevima očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Od nedelje, 7. juna, kiša i pljuskovi s grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim, a u sredu, 10. juna, i u ostalim predelima.

Maksimalna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 24 do 30 stepeni, a krajem perioda biće u manjem padu.