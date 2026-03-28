VODITE RAČUNA: Roštiljanje ispred zgrade vas može skupo koštati

MNOGI građani se žale na komšije koji roštiljaju ispred zgrade, a ne znaju da time ne samo da ugrožavaju život, već i mogu da budu i kažnjeni

Sa prvim toplim prolećnim danima u Beogradu, mnogi stanari višespratnica sve češće izlaze ispred svojih zgrada kako bi uhvatili malo sunca, popričali sa komšijama ili jednostavno pobegli iz zatvorenog prostora. Nije retkost da se travnjaci između parkinga i zgrada pretvore u mesta okupljanja ponegde i u improvizovane zone za roštilj. Slične slike ponavljaju se i za Prvi maj, kada je roštiljanje gotovo neizostavan deo proslave.

Ipak, ono što mnogi smatraju bezazlenim uživanjem na otvorenom, može predstavljati ozbiljan prekršaj.

Na društvenim mrežama sve češće se mogu videti žalbe građana. Jedna objava sa Redita posebno je privukla pažnju:

- Da li je normalno da skoro svaki dan, celo proleće i leto, komšije prave roštilj ispred zgrade. To je na travi koja se nalazi između parkinga i susedne zgrade. Njih 5-15, sve sa alkoholom, muzikom, decom i pratećom galamom, meni baš ispod prozora - pitao je korisnik.

Ovakve situacije otvaraju pitanje granice između lične slobode i poštovanja zajedničkog prostora, a dovode u razmatranje i ugrožavanje života stanara i narušavanje svakodnevnog mira.

Igor Simić, profesionalni upravnik i vlasnik firme za upravljanje zgradama "Mister I, kaže za Kurir da je roštiljanje dozvoljeno samo u zajedničkom dvorištu i to samo ukoliko postoji određeni deo koji je isključivo za to i namenjen.

- Takve aktivnosti ne smeju da ugrožavaju bilo koga i ne sme se to raditi ispred zgrade, na terasi, ulici... Građani takve slučajeve mogu da prijave komunalnoj inspekciji i miliciji jer je to i direktno narušavanje i ugrožavanje kućnog reda, a može biti i kršenje vatrogasnih protokola.

Profesionalni upravnik podseća i da je kućni red predviđen radnim danima od 16 do 18 časova i od 22 do sedam ujutru. U dane vikenda od 14 do 18 i od 22 do 8 subotom, a nedeljom do 10 sati.

Prema važećim propisima u Beogradu, kazne za ovakvo ponašanje nisu zanemarljive. Komunalna milicija može izreći novčane kazne koje za fizička lica iznose i do 25.000 dinara. U slučaju ponovljenih prekršaja ili izazivanja opasnosti, sankcije mogu biti i strože.

