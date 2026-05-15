Društvo

TEMPERATURA DO 26 STEPENI: Pre podne sunčano, posle podne pljuskovi i grmljavina

В.Н.

15. 05. 2026. u 07:33

U SRBIJI će danas pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

ТЕМПЕРАТУРА ДО 26 СТЕПЕНИ: Пре подне сунчано, после подне пљускови и грмљавина

Foto: Mikhail Kokhanchikov / Alamy / Profimedia

Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do 13, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.

U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Najniža temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 24 stepena.

U subotu se očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok su posle podne i uveče mogući izraženiji grmljavinski procesi praćeni većom količinom padavina, jakim vetrom i ponegde gradom.

U nedelju oblačno, hladnije i kišovito vreme uz umeren i jak severozapadni vetar, a veća količina padavina očekuje se u Banatu, Braničevskom, Borskom i Zaječarskom okrugu.

U ponedeljak pretežno oblačno, u istočnim i brdsko-planinskim krajevima mestimično sa slabom kišom.

Do kraja sedmice očekuje se promenljivo i nestabilno vreme, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

(Tanjug)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRELOMNI TRENUCI ISTORIJE: Kako Donald Tramp spasava Crvenu zvezdu i Partizan?

PRELOMNI TRENUCI ISTORIJE: Kako Donald Tramp spasava Crvenu zvezdu i Partizan?