TEMPERATURA DO 26 STEPENI: Pre podne sunčano, posle podne pljuskovi i grmljavina
U SRBIJI će danas pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do 13, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.
U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Najniža temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 24 stepena.
U subotu se očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok su posle podne i uveče mogući izraženiji grmljavinski procesi praćeni većom količinom padavina, jakim vetrom i ponegde gradom.
U nedelju oblačno, hladnije i kišovito vreme uz umeren i jak severozapadni vetar, a veća količina padavina očekuje se u Banatu, Braničevskom, Borskom i Zaječarskom okrugu.
U ponedeljak pretežno oblačno, u istočnim i brdsko-planinskim krajevima mestimično sa slabom kišom.
Do kraja sedmice očekuje se promenljivo i nestabilno vreme, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
(Tanjug)
