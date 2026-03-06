VREMENSKI PREOKRET: Detaljna prognoza Ivana Ristića, objavio datum kad stiže zahlađenje
NAREDNIH dana u našoj zemlji jutra sveža, tokom dana suvo i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.
U Srbiji ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine.Tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta. Vetar slab, na istoku i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni.
Najniža temperatura od -2 do šest, a najviša dnevna od 15 do 18, u Negotinskoj Krajini do 20 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Do kraja ove i početkom sledeće sedmice jutra će biti hladna sa slabim prizemnim, ponegde i slabim mrazem na dva metra visine, a danju će preovlađivati sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine, najviša temperatura u većini mesta od 16 do 18 stepeni.
- U nedelju i početkom naredne sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa olujnim udarima.
Ivan Ristić kaže da će stabilno i toplo vreme biti tokom prve polovine marta.
- U nedelju i ponedeljak biće malo hladnije zbog jačanja košave. Baba Marta kao da se uspavala pa ćemo u narednom periodu biti pod uticajem visokovazdušnog pritiska. U drugoj polovini meseca stižu naoblačenja, ali za sada nema najava jačeg zahlađenja.
Prema njegovim rečima nakon zahlađenja koje stiže početkom naredne nedelje sledi porast temperature do oko 20 stepeni.
- Postoji šansa da u aprilu dođe do zahlađenja, snega i mraza kako je i bivalo prethodnih godina i to bude veliki problem za voćare i poljoprivrednike.
(Kurir)
