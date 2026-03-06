DANAS SE SLAVI SVETI TIMOTEJ: Zamolite ga za pomoć i pomolite se za zaštitu od protivnika

SVETI Timotej je bio episkop Efesa i jedan od Sedamdeset apostola.

Foto: SPC

Prema legendi u koju veruju svi hrišćani, osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo. Jedan od tih “malih apostola” je bio Sveti apostol Timotej.

Rođen u Listri Likaonskoj, od oca Grka i majke Jevrejke. Majku i babu mu je pohvalio Sveti Apostol Pavle zbog vere nelicemerne. U Listri se Timotej sreo prvi put sa velikim apostolom i sam je bio svedok kada je Pavle iscelio hromog od rođenja.

Kasnije je Timotej bio bezmalo stalan saputnik Pavlov, obišao je sa njim Ahaju, Makedoniju, Italiju i Španiju. Veliki propovednik vere i izvrstan besednik, Timotej je mnogo doprineo rasprostranjenju i utvrđenju hrišćanske vere. Veruje se da je stigao i do naših prostora, a pre svega do Singidunuma (današnjeg Beograda) po kome je širio hrišćanstvo. Predanje kaže da je upravo ovaj svetitelj bio prvi koji je današnju srpsku prestonicu proglasio za "hrišćanski grad".

Po mučeničkoj smrti, Pavlovoj Timotej je imao za učitelja svetog Jovana Jevanđelista, ali kada je ovog Car Dometijan prognao iz Efesa na ostrvo Patmos, Timotej je ostao u Efesu da episkopuje.

U vreme nekog idolskog praznika zvanog Katagogium, neznabošci, kivni na hrišćane, mučki i pod maskama napali su Timoteja i ubili ga (oko 93. godine). Časne mošti njegove kasnije su prenete u Carigrad, i sahranjene u crkvi Svetih Apostola, do groba svetog Luke Jevanđelista i svetog Andreja Prvozvanog.

Sveti apostol Timotej smatra se zaštitnikom dobrih i pravednih govornika, kao i razumnih ljudi. Legenda kaže da nikada nije podigao glas, već da je uvek govorio tiho i sa uvažavanjem onoga sa kojim priča - bio to prijatelj ili neprijatelj. Zato, nema razloga da se danas plašite svojih protivnika. Zamolite Svetog apostola Timoteja za pomoć, i imaćete Boga na svojoj strani, pa će i svaka nevolja biti prevaziđena.

Zato je danas važno da se obratite Svetom Timetoju i uputite mu molitvu kojom tražite da vas zaštiti od svih protivnika koji imaju zle namere prema vama:

- Sveti Timoteju, zaštitniče pravednih, molim tebe i gospoda boga za oproštenje grehova i da budem na ispravnom putu. Spasi me od zla, neprijatelja i protivnika koji žele da me unište, i ne dozvoli da skrenem od vere i pravednosti. Tvojom moćnom rukom skloni moje neprijatelje i spreči njihove zle namere - ovako bi trebalo da glase reči molitve upućene Svetom Timoteju za zaštitu od neprijatelja i svih onih koji vam ne misle dobro.