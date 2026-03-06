VIDEO SAM LETO U MARTU: Danas nas očekuje toplo i sunčano vreme
VREME u Srbiji danas ujutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine dok će tokom dana biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.
Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 20 stepeni.
Duvaće slab, na istoku i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni vetar.
Vreme u Beogradu
Hladno jutro, na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
Vreme narednih dana
Do petka, 13. marta, preovlađivaće sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 16 do 18 stepeni.
(Sputnjik)
