Društvo

VIDEO SAM LETO U MARTU: Danas nas očekuje toplo i sunčano vreme

Novosti online

06. 03. 2026. u 00:00

VREME u Srbiji danas ujutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine dok će tokom dana biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.

ВИДЕО САМ ЛЕТО У МАРТУ: Данас нас очекује топло и сунчано време

Foto N. Živanović

Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 20 stepeni.

Duvaće slab, na istoku i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni vetar.

Vreme u Beogradu

Hladno jutro, na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.

Vreme narednih dana

Do petka, 13. marta, preovlađivaće sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 16 do 18 stepeni.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

IRAN NAPADNUT, A RUSIJA KAŽNJENA! Sergej Lavrov o onome što šta rade Amerika i Izrael, a kako u svemu prolaze Rusi
Fudbal

0 9

IRAN NAPADNUT, A RUSIJA KAŽNjENA! Sergej Lavrov o onome što šta rade Amerika i Izrael, a kako u svemu prolaze Rusi

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" upleteni su i Iran, ali i Sjedinjene Američke Države i Izrael koji su Irance napali, pa izazvali odgovor u vidu raketa i dronova po okolnim zemljama u kojima su američke vojne baze.

05. 03. 2026. u 12:19

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRILIKA ZA OSTVARENJE NACIONALNIH IDEJA: Nadežda se posle povratka u Srbiju nije ograničila na rad sa decom u Višoj ženskoj školi
Feljton

0 0

PRILIKA ZA OSTVARENJE NACIONALNIH IDEJA: Nadežda se posle povratka u Srbiju nije ograničila na rad sa decom u Višoj ženskoj školi

PORED sticanja osnovnih slikarskih tehničkih znanja, školovanje u Minhenu bilo je od presudnog značaja za uspostavljanje kontakata sa drugim umetnicima, što je imalo dugoročan uticaj na njenu umetničku samostalnost. Nadežda je uspostavila mnoga poznanstva kako sa srpskim slikarima, tako i sa umetnicima koji su postali poznati na globalnom nivou.

05. 03. 2026. u 18:00

Politika
Tenis
Fudbal
ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA: MAXI platforma posvećena zdravoj ishrani

ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA: MAXI platforma posvećena zdravoj ishrani