VIDEO SAM LETO U MARTU: Danas nas očekuje toplo i sunčano vreme

VREME u Srbiji danas ujutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine dok će tokom dana biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.

Foto N. Živanović

Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 20 stepeni.

Duvaće slab, na istoku i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni vetar.

Vreme u Beogradu

Hladno jutro, na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.

Vreme narednih dana

Do petka, 13. marta, preovlađivaće sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 16 do 18 stepeni.

(Sputnjik)