(MAPE) STIŽE LEDENI TALAS U SRBIJU: Čubrilo otkrio kada će pasti sneg, temperature idu u debeli minus

Nakon prolećnih temperatura prethodnih dana, stiže nam nagla promena vremena koja će doneti kišu i sneg, čak i u nizijama. Meteorolog-amater Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi otkriva da će sneg pasti sutra, u petak 20. februara, čak i u nizijama, a pre toga padaće i kiša.

- Danas se ka nama širti uticaj poslednjeg od serije jakih ciklona koji su u proteklim danima doneli obilne padavine i vrlo promenljivo vreme. Uz jačanje južnog vetra i juga duž Jadrana sledi postepeno naoblačenje dok bi posle podne i krajem dana nad jugozapadnim, zapadnim i južnim delovima regiona došlo do jačeg naoblačenja uz kišu povremeno, dok bi duž Jadrana bili mogući i grmljavinski pljuskovi. Biće relativno toplo uz maksimume od +6 do +18 stepeni Celzijusa - započeo je Čubrilo.

Kada će pasti sneg?

Sneg će pasti u petak u nižim predelima. Prethodno će padati kiša koja će preći u sneg.

- U petak će se centar ciklona preko središnjih delova našeg regiona premeštati dalje na severoistok donoseći jače pogoršanje kišu, jak vetar, a u drugom delu dana kada se centar ciklona izmesti istočnije od nas i upad osetno hladnijeg vazduha. Biće kiše, duž Jadrana i grmljavine dok će u planinskim predelima biti snega, koji bi posle podne i u prvom delu noći ka suboti bio moguć i u nizijama posebno severa regiona uz granicu sa Mađarskom.

Počeo bi jak i vrlo jak severni i severozapadni vetar, dok bi se duž Jadrana širila olujna bura i tramontana. U petak dnevni maksimum verovatno pre podne, dok bi se posle podne maksimumi kretali od 0 na severu do +9 na jugu regiona - dodaje Čubrilo.

Kakvo vreme će biti za vikend?

Za vikend suvo bez padavina i hladnije. Nakon vikenda porast temperature i postepeni uvod u prolećne temperatura.

- Za vikend uglavnom suvo ali hladno uz pojačan severozapadni vetar u subotu. Noćni minimumi od -10 do -1 stepen Celzijusa, a dnevni maksimumi od -3 na istoku do +4 na zapadu regiona.

Od nedelje sledi dalje jačanje anticiklona i do kraja februara sledi stabilizacije i otopljenje kao najava ranog proleća. Neko zahlađenje je moguće verovatno oko 6. marta ali u kom obliku će ono biti ostaje da vidimo - navodi Čubrilo.

Kakvo vreme nas očekuje početkom marta?

Čubrilo se nada da Srbiju neće pogoditi jače zahlađenje. Za drugi deo marta najavljuje ozbiljnije zahlađenje.

- Nadam se da nekog jačeg zahlađenja neće biti jer bez obzira i da ga bude prva zime više nema, a šteta koja može nastati od kasnih zahlađenje posebno u drugom delu marta je jeko velika. Zima je odradila svoje kako je već odradila, bolje u odnosu na protekle godine i sada je vreme za proleće i kišu. Sutra jaka promena vremena uz padavine i moguć kratkotrajan sneg i u nizijama tokom posle podneva. Posle hladnog ali suvog vikenda idemo ka prolećnim temperaturama - zaključio je meteorolog-amater Marko Čubrilo.

