Društvo

HLADNIJE, UVEČE MOGUĆ SNEG:Vremenska prognoza za petak, 20. februar

В.Н.

20. 02. 2026. u 00:05

Oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, dok se kasno posle podne i uveče uz pad temperature očekuje prelazak kiše u susnežicu i sneg, i to prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima severne i zapadne Srbije, odnosno povećanje u planinskim predelima.

ХЛАДНИЈЕ, УВЕЧЕ МОГУЋ СНЕГ:Временска прогноза за петак, 20. фебруар

Foto: N. Živanović

Vetar umeren i jak, ujutru i pre podne južni i jugoistočni, a posle podne u skretanju na severozapadni i zapadni pravac, dok će temperature varirati od četiri do šest stepeni na severu i istoku do 14 stepeni na jugu zemlje.

Vreme u Beogradu

Oblačno i hladnije povremeno sa kišom, a uveče i tokom noći uz osetniji pad temperature i prelazak kiše u sneg i najvišu dnevnu temperaturu oko devet stepeni, sa osetnijim padom u toku večeri.

Vreme narednih dana

Od sredine naredne nedelje očekuje se suvo i toplije vreme sa sunčanim intervalima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NE PRESTAJE BORBA ZA ISTINU: Sloboda u godini kada se navršavaju dve decenije od smrti Slobodana Miloševića dodelila priznanja
Društvo

0 1

NE PRESTAJE BORBA ZA ISTINU: "Sloboda" u godini kada se navršavaju dve decenije od smrti Slobodana Miloševića dodelila priznanja

U SALI Gradske opštine Vračar u Beogradu večeras je održana redovna skupština Udruženja građana "Sloboda", na kojoj su, u godini kada se navršavaju dve decenije od smrti nekadašnjeg predsednika Srbije i SRJ, uručena priznanja "Slobodan Milošević" istaknutim pojedincima za doprinos delima i akcijama za koje se on zalagao.

19. 02. 2026. u 20:00

Politika
Tenis
Fudbal
JEDNO PUTOVANJE, HILJADU PRIČA: Turistička organizacija Srbije na Međunarodnom sajmu turizma - mesto susreta i inspiracije za nove avanture

JEDNO PUTOVANjE, HILjADU PRIČA: Turistička organizacija Srbije na Međunarodnom sajmu turizma - mesto susreta i inspiracije za nove avanture