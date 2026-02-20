HLADNIJE, UVEČE MOGUĆ SNEG:Vremenska prognoza za petak, 20. februar
Oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, dok se kasno posle podne i uveče uz pad temperature očekuje prelazak kiše u susnežicu i sneg, i to prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima severne i zapadne Srbije, odnosno povećanje u planinskim predelima.
Vetar umeren i jak, ujutru i pre podne južni i jugoistočni, a posle podne u skretanju na severozapadni i zapadni pravac, dok će temperature varirati od četiri do šest stepeni na severu i istoku do 14 stepeni na jugu zemlje.
Vreme u Beogradu
Oblačno i hladnije povremeno sa kišom, a uveče i tokom noći uz osetniji pad temperature i prelazak kiše u sneg i najvišu dnevnu temperaturu oko devet stepeni, sa osetnijim padom u toku večeri.
Vreme narednih dana
Od sredine naredne nedelje očekuje se suvo i toplije vreme sa sunčanim intervalima.
