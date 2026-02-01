ŠTA SMO MI URADILI SA SVOJOM DECOM? Vučić: Ne znaju kad je bila Kosovska bitka, znaju koliko je Baka Prase dobio klađenjem

PREDSEDNIK Vučić kaže da je nedavno slušao decu i kaže da mlađi mnogo više znaju o Baki Prasetu nego o srpskoj istoriji.

Foto: Printscreen

- Deca nam ne znaju kada je bila Kosovska bitka, kada je Beograd bombardovan, kada su bili Prvi i Drugi srpski ustanak... Ali znaju da je Baka Prase uložio milion na klaljenje. Ja sam ih pitao - gde vi to učite? Ima sve na internetu! A učite li školu, radite li vi nešto u tim školama, imaš li ti nastavnika? "E davno je to bilo kad smo mi to učili..." Ti si zaboravio kada je bila Kosovska bitka iz osnovne škole? Ali nisi zaboravio koliko je ovaj uzeo para na kladionici. Mene najviše interesuje šta smo mi uradili sa svojom decom? Dokle smo došli da ne znamo elementarne stvari. Ja sam znao sa tri godine kada je bila Kosovska bitka, to danas ne znaju ljudi sa 16 ili 25 godina. To su neverovatno jednostavne, lake stvari, bilo bi razumno da svako dete to zna, pristojno! To me je zabrinulo, i moraćemo da uložimo mnogo novca da napravimo promene u obrazovanju. Kao i u zdravstvu - rekao je Vučić.