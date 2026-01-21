Društvo

VOZAČI, OPREZNO: Bez zimske opreme ne krećite na put, "Putevi Srbije" upozoravaju na odrone, poledicu i maglu

В.Н.

21. 01. 2026. u 07:48

JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.07 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta i državni putevi II prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na ostalim putnim pravcima III prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Užica, Vranja i Zaječara.

Foto N. Živanović

Gde ima odrona

U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu IB-34 (Đerdapska klisura) i na putu IIA 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, moguć led na sledećim putnim pravcima:

  • II A-164 Donji Milanovac - Majdanpek preko Omana
  • II B-396 Porečki most - Brza Palanka
  • Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:
  • II A-174 Karan - Crnokosa
  • II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
  • II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
  • II A-198 Raška - Kuti - Odvraćenica
  • II A-199 Novi Pazar - Deževa - Šaronje - Odvraćenica
  • II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak
  • II A-208 Stanišinci - Grčak
  • II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci
  • II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina
  • II A-210 Šipačina - Rudnica
  • II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)
  • II A-211 Kopaonik - Jaram
  • II B-339 Jakalj - Jelova Gora
  • II B-404 Zlatibor (kružni tok) - Semegnjevo
  • II B-406 Trnava - Sirogojno - Trnava
  • II B-409 Kumanica - Gleđica

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

  • I A-1 državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) - petlja Žednik
  • I A-1 petlja Feketić - petlja Sirig
  • I A-1 petlja Sirig - petlja Kovilj
  • I A-1 petlja Žednik - petlja Feketić
  • I A-3 petlja Ruma - petlja Dobanovci
  • I M-3 petlja Drenovac - kružna raskrsnica 'Šabac'
  • I B-11 Granični prelaz Kelebija - Y krak - petlja Subotica Jug
  • I B-12 Novi Sad (kružna raskrsnica za rafineriju) - petlja Novi Sad istok - Kać - most na Tisi
  • I B-12 Obrovac - obilaznica Bačke Palanke - Čelarevo - Begeč
  • I B-12 Sombor - Srpski Miletić
  • I B-12 Srpski Miletić - Odžaci - Bač - Obrovac
  • I B-12 Subotica - Sombor (industrijska zona)
  • I B-13 Petlja Horgoš - Horgoš
  • I B-15 Granični prelaz Bački Breg - Bezdan - Sombor - Sivac
  • I B-15 Sivac - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej
  • I B-16 Granični prelaz Bezdan - Bezdan
  • I B-17 Granični prelaz Bogojevo - Srpski Miletić
  • I B-18 Zrenjanin - Sutjeska
  • I B-19 Granični prelaz Neštin - Vizić
  • I B-21 Divljaka - Ivanjica
  • I B-21 Ivanjica - Javor
  • I B-30 Ivanjica - Buk
  • I B-33 Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje)
  • I B-35 Knjaževac - Tresibaba
  • I B-35 Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac
  • I B-35 granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin
  • II A-100 Feketić - Novi Sad (kružna raskrsnica za 'Rodić')
  • II A-100 Horgoš - Subotica - Bačka Topola - Mali Iđoš - Feketić
  • II A-100 Privremena deonica od puta 102 (od deponije) do skretanja za punkt Bačkaputa
  • II A-101 Granični prelaz Bački Vinogradi - Bački Vinogradi
  • II A-102 Mol - Bečej - Temerin
  • II A-102 Temerin - Novi Sad
  • II A-105 Bajmok - Bačka Topola - Gornji Breg
  • II A-105 Granični prelaz Bajmok - Bajmok
  • II A-105 Senta - Čoka - granični prelaz Vrbica
  • II A-106 Kljajićevo - Bački Sokolac
  • II A-107 Sombor - Apatin - Bogojevo
  • II A-108 Bačka Topola - Lipar
  • II A-108 Kroz Kulu od raskrsnice prema Bačkoj Topoli do raskrsnice prema Odžacima
  • II A-108 Kroz Silibaš od raskrsnice za Despotovo do raskrsnice za Bački Petrovac
  • II A-108 Kula (raskrsnica za Odžake) - Savino selo - Despotovo - Silbaš (raskrsnica za Despotovo)
  • II A-108 Lipar - Kula (raskrsnica za Bačku Topolu)
  • II A-108 Silbaš (raskrsnica za Bački Petrovac) - Gajdobra - Nova Gajdobra - Bačka Palanka - gr.pr. Bačka Palanka
  • II A-109 Bagremovo - Bečej
  • II A-109 Bačka Topola - Bagremovo
  • II A-110 Kula - Odžaci
  • II A-111 Odžaci - Ratkovo - Silibaš - Bački Petrovac - Rumenka
  • II A-112 Bačko Novo selo - Bač - Ratkovo - Despotovo - Zmajevo
  • II A-112 Kroz Zmajevo od raskrsnice za Vrbas do raskrsnice za Rumenku
  • II A-112 Zmajevo - Sirig - Temerin - Žabalj (raskrsnica za Čurug)
  • II A-113 Feketić - Vrbas
  • II A-113 Vrbas - Zmajevo (raskrsnica za Stepanovićevo)
  • II A-114 Bačko Gradište - Čurug - Žabalj - Šajkaš - petlja Kovilj
  • II A-115 Srbobran - Nadalj
  • II A-119 Neštin - Rakovac
  • II A-129 Kać - Titel - posle mosta na Tisi raskrsnica desno za Knićanin
  • II A-168 Dušanovac - dr. granica sa Rumunijom (granični prelaz Kusjak)
  • II A-169 Veljkovo - Šipkovo - Zaječar (Šljivar) - Lenovac - Lasovo
  • II A-180 Vučkovica - Ivanjica
  • II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
  • II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
  • II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
  • II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
  • II A-220 Minićevo - Novo Korito
  • II A-221 Knjaževac - Kalna - Jalovik Izvor
  • II A-222 Granica opština Knjaževac/Svrljig - Jalovik Izvor
  • II B-300 Subotica - petlja Subotica Istok
  • II B-303 Stari Žednik - Čantavir - Tornjoš
  • II B-304 Kljajićevo - Svetozar Miletić - Riđica
  • II B-305 Vrbas - Savino selo
  • II B-306 Gajdobra - Čelarevo
  • II B-397 Slatina - Štubik
  • II B-398 Luka - Salaš - Brusnik - Rečka - Negotin
  • II B-399 Plavna - Popovica - Sikole - Salaš
  • II B-400 Negotin - Radujevac - Prahovo - Samarinovac - veza sa dr. putem 168
  • II B-409 Kumanica - Gleđica
  • II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo
  • II B-423 Knjaževac (Štipina) - Debelica
  • II B-425 Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apeluje na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

(Tanjug)

