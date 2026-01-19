PRVOG DANA PROZIVKA DA POPRAVE JEDINICE: Drugo polugodište počelo regularno, za sretenje opet idu "na pauzu"

ŠKOLSKO zvono označilo je juče početak drugog polugodišta u Centralnoj Srbiji, uključujući i opštine koje su ponedeljak ujutru dočekale u vanrednoj situaciji zbog posledica snežnih padavina - Mali Zvornik, delu Lučana i u Ivanjici, gde je tokom dana ta vanredna mera ukinuta.

Foto: Matematička gimnazija

Kako su nam rekli u školama, nastava je počela "punom parom" kako bi se "prešlo" gradivo i deca dobila dovoljan broj ocena, jer u drugom pologodištu đaci imaju još dva raspusta.

Jedan ih čeka već za Sretenje, i taj odmor počinje u ponedeljak, 16. februara, a završava se u petak, 20. februara, a kada se to "uveže" sa vikendima deca će se odmarati devet dana. Prolećni raspust počinje u petak, 10. aprila, a završava se u utorak, 14. aprila.

- Kako bi se sve postiglo na vreme, kod nas su neki nastavnici odlučili da prvog dana ispituju đake koji imaju zaključene jedinice na polugodištu, jer očekuju da su deca to gradivo savladala na odmoru i da će u drugo polugodište ući sa popravljenim "kečevima" - kažu nam u jednoj školi.

Za đake osmog razreda početak dugog polugodišta znači i otpočinjanje priprema za malu maturu, pa će tako mnogi od njih uz redovne školske aktivnosti krenuti i na dodatnu pripremnu nastavu. Za osmake se školska godina završava 29. maja, dok se đake ostalih razreda završava 12. juna.

Privremena uprava u "Pavlu Saviću" MINISTARSTVO prosvete uvelo prinudnu upravu u Osnovnoj školi "Pavle Savić". Kako je navedeno u saopštenju roditelja učenika ove škole, u odbor su imenovani profesorka geografije Katarina Mitrović, diplomirani pravnik Miladin Leković, komunalni milicajac Zoran Mišković, vaspitačica Danijela Greb i knjigovođa Ana Krtinić. Roditelji ističu kako taj odbor već ima puna ovlašćenja redovnog školskog odbora - odlučuje o finansijama, korišćenju školskog prostora, kadrovskim pitanjima i izboru direktora.

Kada je reč o srednjim školama, maturanti gimnazija sa nastavom završavaju 22. maja, učenici završnog razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola 29. maja, a svi ostali srednjoškolci se raspuštaju 19. juna.

Inače, Ministarstvo prosvete formiralo je tim koji prati situaciju na terenu u vezi sa vremenskim prilikama na području čitave Srbije, kako bi se tamo gde je to potrebno omogućili uslovi za nesmetan rad i otklonile eventualne smetnje nastale niskim temperaturama i snežnim padavinama.

Ministarstvo je direktorima škola uputilo i dopis u kome se ukazuje da je neophodno posebnu pažnju usmeriti na mere za stvaranje uslova za bezbedan boravak i rad dece u školama u aktuelnim vremenskim prilikama.

Na nivou ustanova potrebno je obezbediti da se, bez odlaganja, izvrše potrebne provere pristupa objektima radi čišćenja i obezbeđivanja nesmetanog kretanja, kao i da se na propisan način obeleže mesta koja se zatvaraju za prolaz zbog pada ledenica ili snega sa krovova.

U dopisu se podseća da škole i školska dvorišta treba da budu bezbedni za boravak i kretanje dece i da je u tom smislu potrebno pojačati dežurstva nastavnika i angažovanje pomoćno-tehničkog osoblja, navodi se u saopštenju ministarstva.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), povodom početka drugog polugodišta, uputilo je apel vozačima da poštuju ograničenja, ističući da je bezbednost najmlađih zajednička odgovornost.