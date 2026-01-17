„ČUVATI KORENE ZNAČI ČUVATI SEBE I BUDUĆNOST NAŠEG NARODA“ Rade Dobranić, predsednik Udruženja „Srbi iz Stare Hercegovine i prijatelji"

"LjUBAV prema poreklu i duboka odgovornost prema precima, ali i prema budućim generacijama. Srbi iz Stare Hercegovine kroz istoriju su dali nemerljiv doprinos srpskom narodu – u borbama za slobodu, u duhovnosti, kulturi i državotvornosti".

Foto: Privatna arhiva

- Osetili smo potrebu da se organizujemo, saberemo i institucionalno sačuvamo to nasleđe, upravo u Smederevu, gradu sa snažnom istorijskom simbolikom srpske državnosti.

Ovako Rade Dobranić, predsednik Udruženja „Srbi iz Stare Hercegovine i prijatelji – Smederevo“ odgovara na pitanje koji je bio glavni motiv za osnivanje ovog Udruženja.

Kakvu poruku šalje osnivanje ovog Udruženja široj javnosti?

Rade Dobranić: Poruka je jasna i snažna – narod koji zna ko je i odakle je, ne može biti izbrisan. Mi ne gledamo u prošlost iz nostalgije, već iz poštovanja. Želimo da mladi ljudi znaju svoje korene, da razumeju zašto su njihovi preci branili veru, slobodu i ognjišta. Ovo Udruženje je poziv na sabornost, zajedništvo i nacionalnu odgovornost.

Koji su prioriteti rada Udruženja u narednom periodu?

Rade Dobranić: Naši prioriteti su kulturni, duhovni i obrazovni. Planiramo organizaciju tribina, izložbi, književnih večeri, obeležavanje značajnih istorijskih datuma, kao i posete zavičaju – Staroj Hercegovini. Poseban akcenat stavljamo na mlađe generacije, jer je prenošenje tradicije na decu i omladinu najvažnija misija. Želimo i da jačamo veze između Srbije i Republike Srpske, jer je to jedan narod, jedna kultura i jedan istorijski prostor.

Najavljuje se i velika kulturna manifestacija u Smederevu. O čemu je reč?

Rade Dobranić: Sa ponosom mogu da najavim da Udruženje planira da u Smederevu pokrene kulturnu manifestaciju „Dani Hercegovine“. To će biti sabor kulture, istorije, tradicije i duha Stare Hercegovine, otvoren za sve građane. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa istorijom, običajima, narodnom nošnjom, epskom poezijom, guslama i duhovnim nasleđem Hercegovine.

Posebno ističem da će u okviru manifestacije biti organizovani štandovi sa proizvodima iz cele Stare Hercegovine – domaći sirevi, med, vina, rakije, tradicionalni proizvodi i rukotvorine. To je način da se podrže mali proizvođači, ali i da se u Smederevo donesu mirisi, ukusi i duh zavičaja. Naš cilj je da „Dani Hercegovine“ postanu prepoznatljiv i trajan kulturni događaj u gradu.

Foto: Privatna arhiva

Koliko je u današnje vreme važno očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta?

Rade Dobranić: Važnije nego ikada. Danas se identitet ne ruši oružjem, već zaboravom. Ako sami ne čuvamo svoj jezik, pismo, veru i tradiciju, niko to neće učiniti umesto nas. Zato naše Udruženje ima i jasnu vaspitnu ulogu – da podseća da biti Srbin nije samo poreklo, već i obaveza prema precima i potomcima.

Ko može postati član Udruženja?

Rade Dobranić: Svako ko prihvata ciljeve Udruženja i oseća pripadnost Staroj Hercegovini, bilo po poreklu, bilo po osećaju. Dobrodošli su i prijatelji, ljudi dobre volje, koji žele da doprinesu očuvanju identiteta i zajedništva. Ovo je saborna kuća otvorenih vrata.

Za kraj, Vaša poruka čitaocima?

Rade Dobranić: Da ne zaborave ko su i odakle su. Da se ne stide svojih korena i da svoju decu uče istini, pamćenju i ponosu. Narod koji čuva svoje korene – ima budućnost. Naše Udruženje je most između zavičaja i potomaka, prošlosti i budućnosti. Pozivam sve da nam se pridruže i da zajedno čuvamo ono što su nam preci u amanet ostavili.