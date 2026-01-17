Društvo

DANAS OBELEŽAVAMO SABOR 70 SVETIH APOSTOLA: Izgovorite molitvu za oproštaj grehova

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 17.januara, obeležavaju jedan od najtužnijih datuma - Sabor 70 svetih apostola, posvećen sećanju na stradanje apostola Stahija, Amplija, Urvana.

ДАНАС ОБЕЛЕЖАВАМО САБОР 70 СВЕТИХ АПОСТОЛА: Изговорите молитву за опроштај грехова

Foto: SPC

Hrišćani veruju da je Bog, osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, izabrao još sedamdeset drugih, koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo. 

Sveti Stahije je bio prvi episkop Vizanta. Veruje se da je mnoge pagane preobratio u Hrišćanstvo, da je važio za dobrog i pravednog čoveka, i da je bio veliki govornik naročito kada su hrišćanske besede bile u pitanju.

Sveti Amplije i Urvan, takođe su bili saradnici Svetom Andreju i od njega su bili postavljeni za episkope - Amplije u Lidi, ili Diospolju Judejskom, a Urvan u Makedoniji. Poznati po tome što su uništavali idole i propovedali hrišćanstvo, na sebe su navukli gnev mnogobožaca pa su ih oni obojicu ubili.

Hrišćanski vernici danas se sećaju i drugih "malih apostola" koji su postradali u slavu Isusa. Sveti Narkis je bio episkop u Atini, zbog vere je mučen i tako ubijen. Apelije sveti, je bio episkop u Irakliji Trakijskoj i, nakon dugog i bogougodnog života umro je u dubokoj starosti.

Svi ovi svetitelji danas su primeri iskrene i duboke ljubavi i posvećenosti Bogu. Veruje se da svi koji se danas nađu u nevolji treba da se obrate ovim apostolima molitvom:

"Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim". Prema narodnom verovanju, svima koji su u molitvi iskreni, pomoć će doći.

"I posla ih dva po dva pred licem svojim u svaki grad i mjesto kuda namjeravaše sam ići... Idite; evo ja vas šaljem kao jaganjce među vukove".

