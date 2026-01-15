Društvo

DRAMA KOD PANČEVAČKOG MOSTA U toku potraga za osobom koja je ušla u železnički tunel: Nadležne ekipe pretražuju s obe strane!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 01. 2026. u 23:34

PRIPADNICI Vatrogasno-spasilačke jedinice uključeni su večeras u potragu za licem koje je, prema prijavi policije, peške ušlo u železnički tunel ispod Pančevačkog mosta.

Foto Zoran Jovanović

Dojava je primljena u večernjim satima, nakon čega je zatražena asistencija vatrogasaca - spasilaca.

Ekipe su na teren stigle u 20.40 časova i zajedno sa pripadnicima policije odmah započele potragu, piše Republika.

Pretraga se odvija sa obe strane tunela — jedan deo ekipe ušao je u tunel sa strane Pančevačkog mosta, dok je drugi deo angažovan sa pravca Vukovog spomenika.

Potraga je u toku, a za sada nema dodatnih informacija o pronalasku lica.

Kurir.rs

