IZ MINUSA U PLUS, A ONDA POČINJE DA DUVA KOŠAVA: Vremenska prognoza za petak, 16. januar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Ujutro ponegde očekuje slab mraz, niska oblačnost i magla.
U toku dana malo hladnije nego prethodnog dana.
Na severu i istoku oblačno, mestimično sa slabom kišom, a u Istočnoj Srbiji hladno i povremeno slab sneg.
U ostalim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Vetar slab, promenljiv, posle podne i uveče, posebno u košavskom području, u pojačanju na umeren i jak istočni i jugoistočni.
Najniža temperatura od -5 do 4, najviša dnevna od 4 stepena do 10 stepeni, na severu i u Negotinskoj Krajini od 1 stepen do 3 stepena.
VREME U BEOGRADU
Malo do umereno oblačno, suvo i relativno toplo. Vetar slab do umeren, jugoistočni, krajem dana u pojačanju. Najniža temperatura od -1 stepen do stepena, najviša dnevna od 7 do 9 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema izgledima za sedam dana, u Srbiji će u narednom periodu biti suvo i hladno.
Početkom sledeće sedmice u većini krajeva ledeni dani, a do sredine u sedmice u košavskom području umeren i jak jogoistočni i istočni vetar, na jugu Banta i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine.
Krajem perioda naoblačenje sa jugozapada i mestimične slabe padavine.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
ZAVRŠEN SUDBONOSNI SASTANAK OKO GRENLANDA! Pomeren iz Bele kuće, trajao 50 minuta, a o jednoj fotografiji svi govore (FOTO)
ZVANIČNI sastanak na visokom nivou oko Grenlanda, na kojem su učestvovali američki potpredsednik Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, završen je nakon 50 minuta.
14. 01. 2026. u 18:36
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
ŠTA URADITI SA STAROM IKONOM KAD KUPITE NOVU: Teolog dao odgovor - jedno nipošte NE bi trebalo činiti
U DOMOVIMA pravoslavnih vernika ikona zauzima posebno mesto, ne samo kao ukras već kao svetinja. Zato se često postavlja pitanje šta učiniti sa starom ikonom kada nabavimo novu i kako se prema njoj odnositi na dostojanstven način?
15. 01. 2026. u 07:43
Komentari (0)