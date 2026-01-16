IZ MINUSA U PLUS, A ONDA POČINJE DA DUVA KOŠAVA: Vremenska prognoza za petak, 16. januar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: N. Živanović

VREME U SRBIJI

Ujutro ponegde očekuje slab mraz, niska oblačnost i magla.

U toku dana malo hladnije nego prethodnog dana.

Na severu i istoku oblačno, mestimično sa slabom kišom, a u Istočnoj Srbiji hladno i povremeno slab sneg.

U ostalim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar slab, promenljiv, posle podne i uveče, posebno u košavskom području, u pojačanju na umeren i jak istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od -5 do 4, najviša dnevna od 4 stepena do 10 stepeni, na severu i u Negotinskoj Krajini od 1 stepen do 3 stepena.

VREME U BEOGRADU

Malo do umereno oblačno, suvo i relativno toplo. Vetar slab do umeren, jugoistočni, krajem dana u pojačanju. Najniža temperatura od -1 stepen do stepena, najviša dnevna od 7 do 9 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima za sedam dana, u Srbiji će u narednom periodu biti suvo i hladno.

Početkom sledeće sedmice u većini krajeva ledeni dani, a do sredine u sedmice u košavskom području umeren i jak jogoistočni i istočni vetar, na jugu Banta i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine.

Krajem perioda naoblačenje sa jugozapada i mestimične slabe padavine.

(sputnikportal.rs)

