Društvo

HITNO UPOZORENJE "PUTEVA SRBIJE"

Novosti online

06. 01. 2026. u 15:33

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima prohodni za saobraćaj.

ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ ПУТЕВА СРБИЈЕ

Foto: D. Milovanović

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Požege, Užica, Valjeva.

Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva i Novog Pazara.
Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi.

Raspolažemo sa dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle.

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, jer se danas i sutra (6. i 7. januara 2026.g.), u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji i širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije očekuje lokalna pojava kiše koja će se lediti pri tlu. 

Ukoliko krenete na put, budite posebno oprezni, poštujte ograničenja brzine  i prilagodite vožnju uslovima na putu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOSAD NEZABELEŽENO! Novak Đoković snimljen kako moli za ovo (VIDEO)

DOSAD NEZABELEŽENO! Novak Đoković snimljen kako moli za ovo (VIDEO)