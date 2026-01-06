HITNO UPOZORENJE "PUTEVA SRBIJE"
JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima prohodni za saobraćaj.
Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Požege, Užica, Valjeva.
Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi.
Raspolažemo sa dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle.
JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, jer se danas i sutra (6. i 7. januara 2026.g.), u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji i širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije očekuje lokalna pojava kiše koja će se lediti pri tlu.
Ukoliko krenete na put, budite posebno oprezni, poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu.
