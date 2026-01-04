VANREDNA SITUACIJA U BORU: Izlio se Timok, poplavio put
REKA Timok kod Bora prelila se van korita a u selu Donja Bela Reka poplavila je glavni put kroz selo.
Vatrogasno-spasilačke jedinice MUP i poverenici Štaba za vanredne situaciju su na terenu i nadziru ugroženo područje.
Sutra, u ponedeljak, u 9 sati zakazana je vanredna sednica Štaba za vanredne situacije a kako je rekao Aleksandar Milikić, komandant Štaba, najverovatnije će biti proglašena vanrednu situacija.
(Informer)
