VANREDNA SITUACIJA U BORU: Izlio se Timok, poplavio put

В.Н.

04. 01. 2026. u 20:23

REKA Timok kod Bora prelila se van korita a u selu Donja Bela Reka poplavila je glavni put kroz selo.

G.Šljivić

Vatrogasno-spasilačke jedinice MUP i poverenici Štaba za vanredne situaciju su na terenu i nadziru ugroženo područje.

Sutra, u ponedeljak, u 9 sati zakazana je vanredna sednica Štaba za vanredne situacije a kako je rekao Aleksandar Milikić, komandant Štaba, najverovatnije će biti proglašena vanrednu situacija. 

