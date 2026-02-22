REGRUTI MORAJU BITI UREDNO OŠIŠANI I OBRIJANI: Oglasilo se Ministarstvo odbrane pred uvođenje služenja vojnog roka - evo šta je sve obavezno

Srbija se nalazi na pragu istorijske promene u odbrambenom sistemu, a dok se septembar i prvi pozivi za evidentiranje bliže, Ministarstvo odbrane razrešilo je sve dileme o tome kako će izgledati priprema i sam boravak u kasarnama. Od svakog regruta se očekuje potpuna prilagođavanje vojnom kolektivu, što počinje mnogo pre prvog stroja.

Foto: MO

Pre nego što mladići i devojke uopšte dobiju priliku da obuku uniformu, čeka ih detaljan proces selekcije koji ne ostavlja mesta za improvizaciju. Iz Ministarstva odbrane jasno poručuju da je zdravlje vojnika prioritet broj jedan.

- Pre upućivanja na služenje vojnog roka, svi kandidati prolaze sistematske preglede radi utvrđivanja zdravstvene i psihofizičke sposobnosti - navodi ministarstvo.

Ovaj proces podrazumeva dubinsku analizu svakog pojedinca, jer "svaki pojedinačan slučaj razmatra se od strane nadležnih vojno-lekarskih komisija, uz konsultovanje stručnih mišljenja, uključujući i psihologe". Tek nakon što stručni timovi daju zeleno svetlo, kandidat može biti upućen u jedinicu.

"Regruti moraju biti uredno ošišani i obrijani"

Pravila službe Vojske Srbije nalažu da uniformisanost nije samo u odeći, već i u ličnom izgledu koji mora biti funkcionalan i dostojanstven.

- Vojnici na služenju vojnog roka smatraju vojnim licima i dužni su da održavaju uredan lični izgled - navodi se iz Ministarstvi,

Prema njihovim rečima, regruti moraju biti uredno ošišani i obrijani, pri čemu kosa ne sme padati preko ušiju i kragne, a brkovi su dozvoljeni u jasno propisanim dimenzijama.

- Nošenje minđuša za muškarce nije dozvoljeno, dok je nošenje brade dozvoljeno isključivo vojnim sveštenicima, odnosno verskim službenicima i to pod uslovom da ne ometa upotrebu zaštitne opreme - naglašeno je.

Foto Vojska srbije

"Nisu dozvoljene upadljive boje kose"

Kada je reč o ženskom polu, propisi su podjednako precizni kako bi se osigurala bezbednost tokom obuke. Iz Ministarstva navode da devojke koje služe vojni rok moraju imati urednu frizuru koja omogućava nesmetano nošenje kape, šlema i opreme.

- Nisu dozvoljene upadljive boje kose niti kombinacije dve ili više boja, dok je diskretna šminka dozvoljena, dok nokti moraju biti uredno podrezani - objasnili su.

Iako je vojska sistem tradicije, Ministarstvo odbrane pokazuje razumevanje za današnju omladinu, ali uz jasne granice.

- Vojska Srbije razume savremene društvene tokove i potrebe mlađe populacije, te ima fleksibilan pristup kada je reč o postojanju tetovaža i pirsinga, pod uslovom da se ne nalaze na licu ili drugim vidljivim delovima tela tokom nošenja uniforme - objašnjeno je.

Za one koji brinu o troškovima održavanja ovakvog izgleda, država je obezbedila rešenje unutar samih kasarni. Iz Ministarstva potvrđuju da je "u okviru intendantskih servisa u vojnim objektima organizovan rad berbernica, a usluge šišanja za vojnike na služenju vojnog roka su besplatne".

Vučić: Od septembra, oktobra krenućemo sa evidentiranjem vojnih obveznika

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić objasnio je da će naredni period biti ključan za donošenje konačnih odluka o početku služenja vojnog roka koji će trajati 75 dana. On je istakao da se ništa ne prepušta slučaju kada je u pitanju infrastruktura.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ nr

- Pitanje je hoće li se od decembra krenuti sa zvaničnim služenjem ili od marta, ali ćemo svakako u narednih mesec ili dva tu odluku doneti i ići pred Narodnu skupštinu Srbije. Od septembra, oktobra krenućemo sa evidentiranjem vojnih obveznika - objašnjava predsednik.

Predsednik je naglasio da je država svesna logističkih izazova i da se radi na potpunoj obnovi kapaciteta kako bi mladi ljudi imali najbolje moguće iskustvo.

(Blic)