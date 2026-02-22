"ŽIVOT JE IZGUBILA NAŠA DRAGA SANJA DOK SE VRAĆALA KUĆI" Oproštaj od mlade majke troje dece poginule u strašnoj nesreći u Rakovici
U teškoj železničkoj nesreći, na delu pruge koji prolazi kroz beogradsko naselje Rakovica,poginula je mlada majka (30) troje dece.
Do nesreće je došlo sinoć oko 18 časova, a bol zbog gubitka mladog života podelio je i FK Miljakovac sledećom objavom:
- Velika tragedija na Miljakovcu odnela je život jedne mlade devojke i majku troje dece. Nakon prijateljske utakmice našeg kluba po povratku kući na rakovičkoj pruzi život je izgubila naša draga Sanja.
Nesreća se desila nakon što su se naši navijači, drugari i drugarice, prijatelji, braća i sestre, vraćali sa utakmice i na prelazu preko pruge kod stadiona prelazili preko jedinog puta koji vodi sa stadiona.
Lakat krivina koja je milijardu puta dovela u opasnost sve nas i koja nikada nije regulisana je ovog puta odnela život naše drugarice, sestre, majke i osobe koja je volela klub više nego bilo šta i neko je ko nije propuštao utakmice našeg Miljakovca.
Draga Sanja, zauvek ćeš ostati sa nama, počivaj u miru!
Podsetimo, u beogradskom naselju Rakovica, sinoć oko 18 časova, dogodila se teška železnička nesreća u kojoj je život izgubila žena S. V. (30).
Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je da je ženu primetio na svega tri metra razdaljine, te da zbog mase vozila i kratkog puta kočenja udarac nije mogao da izbegne.
Do nesreće je došlo na delu pruge kojim je saobraćao putnički voz na relaciji Prijepolje – Beograd. Prema nezvaničnim informacijama, voz je naleteo na ženu u trenutku kada se ona nalazila na koloseku. Ekipe Hitne pomoći koje su izašle na teren mogle su samo da utvrde smrt.
(Kurir)
