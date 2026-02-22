OVO NI "DELIJE" NISU OČEKIVALE: Crvena zvezda dobila sjajnu vest pred meč sa Partizanom

Fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik propustio je meč u Lilu zbog povrede, međutim on će biti spreman za derbi.

FOTO: FK Crvena zvezda

Elšnik je propustio gostovanje Lilu zbog problema sa zadnjom ložom, ali kako javlja "sport klub" uspeo je da se vrati u trenažni proces na vreme za večiti derbi i povećale su se šanse da se nađe u veznom redu u tandemu sa Radetom Krunićem.

To bi Handela premestilo na klupu a Slovenac bi počeo meč protiv najvećeg rivala.

