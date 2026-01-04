OPREZ! SMENA LEDA, KIŠE I SNEGA: Vremenska prognoza za nedelju, 4. januar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
U Srbiji oblačno vreme, u većem delu zemlje hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a najviše snega se očekuje u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima, od 10 do 20 cm, lokalno i više, saopštio je RHMZ.
Na jugu i jugoistoku Srbije toplije sa kišom, koja se u večernjim i noćnim satima može lediti na tlu.
VREME U BEOGRADU
I u Beogradu oblačno i hladno sa vlažnim snegom, uz snežni pokrivač visine od 10 do 20 cm.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
I sledeće sedmice se u većem delu Srbije zadržava oblačno i hladno, u prvoj polovini naredne sedmice u nižim predelima očekuje se povremeno kiša, susnežica i sneg, na planinama sneg, a na jugu i jugoistoku zemlje i dalje toplije sa kišom.
U ponedeljak će padati i ledena kiša.
Krajem naredne sedmice, u petak i subotu, biće uglavnom suvo uz delimično razvedravanje.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
PAŠĆE POLA METARA SNEGA: Za vikend opasna pojava stiže u Srbiju
02. 01. 2026. u 08:01
VENECUELA POSLE AGRESIJE: Maduro sleteo u Njujork, preti mu smrtna kazna; Protesti protiv Trampa (FOTO/VIDEO)
U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, u subotu ujutro odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni i helikopteri, javljaju svetski mediji. Američki predsedik Donald Tramp objavio je da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje.
03. 01. 2026. u 07:45 >> 00:07
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)