OPREZ! SMENA LEDA, KIŠE I SNEGA: Vremenska prognoza za nedelju, 4. januar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 01. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto Tanjug/AP

VREME U SRBIJI

U Srbiji oblačno vreme, u većem delu zemlje hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a najviše snega se očekuje u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima, od 10 do 20 cm, lokalno i više, saopštio je RHMZ.

Na jugu i jugoistoku Srbije toplije sa kišom, koja se u večernjim i noćnim satima može lediti na tlu.

VREME U BEOGRADU

I u Beogradu oblačno i hladno sa vlažnim snegom, uz snežni pokrivač visine od 10 do 20 cm.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

I sledeće sedmice se u većem delu Srbije zadržava oblačno i hladno, u prvoj polovini naredne sedmice u nižim predelima očekuje se povremeno kiša, susnežica i sneg, na planinama sneg, a na jugu i jugoistoku zemlje i dalje toplije sa kišom.

U ponedeljak će padati i ledena kiša.

Krajem naredne sedmice, u petak i subotu, biće uglavnom suvo uz delimično razvedravanje.

