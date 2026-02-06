PRVI MUŽ JOJ STRADAO U EKSPLOZIJI BOMBE: Ovo je Aleksandra, žena ubijena u Nišu (FOTO)

ISPRED porodične kuće u Nišu jutros je ubijena Aleksandra Š. (44). Zločin se dogodio nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, odvela dete u vrtić i vratila se kući.

Foto: Privatna arhiva

Sumnja se da je poznavala ubicu, koji je u nju ispalio više hitaca iz vatrenog oružja.

Jedan Nišlija, koji je dobro poznavao pokojnu Aleksandru Š. (43), tvrdi da joj je D. G., za koga se sumnja da je pucao u nju, duže vreme pretio.

– On živi u istoj ulici, ne znam mnogo o njemu. Međutim, bio sam svedok njegovih pretnji upućenih stradaloj komšinici. Ne znam zbog čega, ali stalno joj je pretio.

Kako navodi, Aleksandru je poznavao od detinjstva jer je bila dobra prijateljica njegovog sina.

– Igrala je rukomet za Duvansku industriju u Nišu, gde sam ja radio. Stalno nam je dolazila u kuću, bila je mnogo fina. Ima dvoje dece iz dva braka, a prvi suprug joj je stradao u eksploziji bombe. Imala je firmu i bavila se prodajom biljnog sirćeta. Često sam je viđao ujutru kada bih išao u nabavku. I jutros sam krenuo po namirnice kada sam ugledao njeno telo pored automobila. Bilo mi je jasno da je mrtva. Nisam hteo da prilazim, jer sam već ranije bio svedok jedne slične situacije, pa sam se udaljio. U tom trenutku policija još nije bila stigla, nije bilo nikoga pored nje. Ne znam više detalja, niti zbog čega je postojao sukob sa čovekom koji ju je ubio – zaključuje sagovornik.