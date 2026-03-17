NA PLANINAMA SNEG: Vreme danas tmurno, očekuju se padavine u ovim delovima Srbije

VREMENSKA prognoza za utorak, 17. mart 2026.

Foto: N: Živanović

Vreme u Srbiji

Na severozapadu, zapadu i jugu Srbije pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a više padavina se očekuje posle podne i uveče.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u sneg uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i više.

U istočnoj polovini zemlje, nakon delimično vedrog jutra, u toku dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a slaba kratkotrajna kiša biće lokalnog karaktera.

Vetar slab do umeren, severnih i istočnih smerova, tokom dana u pojačanju, naročito u istočnoj Srbiji. Najniža temperatura od -2 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 8 stepeni u Podrinju do 15 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje.

Vreme u Beogradu

Ujutro i pre podne malo do umereno oblačno uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, a posle podne i uveče, uz dalje povećanje oblačnosti, povremeno će biti uslova i za slabu kratkotrajnu kišu uz pojačanje istočnog vetra.

Najniža temperatura od 3 do 5, a najviša oko 13 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 24. marta, očekuje se umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz dnevne temperature od 12 do 17 stepeni.

U sredu, 18. marta, duvaće jak istočni vetar, sredinom dana i posle podne ponegde i sa udarima olujne jačine.

(Sputnjik)

