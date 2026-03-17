NA PLANINAMA SNEG: Vreme danas tmurno, očekuju se padavine u ovim delovima Srbije
VREMENSKA prognoza za utorak, 17. mart 2026.
Vreme u Srbiji
Na severozapadu, zapadu i jugu Srbije pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a više padavina se očekuje posle podne i uveče.
U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u sneg uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i više.
U istočnoj polovini zemlje, nakon delimično vedrog jutra, u toku dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a slaba kratkotrajna kiša biće lokalnog karaktera.
Vetar slab do umeren, severnih i istočnih smerova, tokom dana u pojačanju, naročito u istočnoj Srbiji. Najniža temperatura od -2 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 8 stepeni u Podrinju do 15 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje.
Vreme u Beogradu
Ujutro i pre podne malo do umereno oblačno uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, a posle podne i uveče, uz dalje povećanje oblačnosti, povremeno će biti uslova i za slabu kratkotrajnu kišu uz pojačanje istočnog vetra.
Najniža temperatura od 3 do 5, a najviša oko 13 stepeni.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 24. marta, očekuje se umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz dnevne temperature od 12 do 17 stepeni.
U sredu, 18. marta, duvaće jak istočni vetar, sredinom dana i posle podne ponegde i sa udarima olujne jačine.
(Sputnjik)
Preporučujemo
PAŠĆE SNEG U OVOM DELU SRBIJE: Pred nama pravi vremenski rolerkoster
16. 03. 2026. u 11:04
STIŽE PROMENA I NEĆE VAM SE SVIDETI: Vremenska prognoza za ponedeljak, 16. mart
16. 03. 2026. u 00:11
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
