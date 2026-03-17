Društvo

NA PLANINAMA SNEG: Vreme danas tmurno, očekuju se padavine u ovim delovima Srbije

В.Н.

17. 03. 2026. u 00:00

VREMENSKA prognoza za utorak, 17. mart 2026.

НА ПЛАНИНАМА СНЕГ: Време данас тмурно, очекују се падавине у овим деловима Србије

Foto: N: Živanović

Vreme u Srbiji

Na severozapadu, zapadu i jugu Srbije pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a više padavina se očekuje posle podne i uveče.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u sneg uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i više.

U istočnoj polovini zemlje, nakon delimično vedrog jutra, u toku dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a slaba kratkotrajna kiša biće lokalnog karaktera.

Vetar slab do umeren, severnih i istočnih smerova, tokom dana u pojačanju, naročito u istočnoj Srbiji. Najniža temperatura od -2 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 8 stepeni u Podrinju do 15 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje.

Vreme u Beogradu

Ujutro i pre podne malo do umereno oblačno uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, a posle podne i uveče, uz dalje povećanje oblačnosti, povremeno će biti uslova i za slabu kratkotrajnu kišu uz pojačanje istočnog vetra.

Najniža temperatura od 3 do 5, a najviša oko 13 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 24. marta, očekuje se umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz dnevne temperature od 12 do 17 stepeni.

U sredu, 18. marta, duvaće jak istočni vetar, sredinom dana i posle podne ponegde i sa udarima olujne jačine.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ostali sportovi

0 13

ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja.

16. 03. 2026. u 12:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NADEŽDA I ZVANIČNO POSTAJE RATNI SLIKAR: Ulazak srpske vojske u Staru Srbiju i Makedoniju videla je kao ostvarenje vekovne nacionalne vizije
Feljton

0 1

NADEŽDA I ZVANIČNO POSTAJE RATNI SLIKAR: Ulazak srpske vojske u Staru Srbiju i Makedoniju videla je kao ostvarenje vekovne nacionalne vizije

NADEŽDA je tokom juna 1913. boravila u Skoplju, gde je srela francuskog novinara Žana Pelisjea koji je u svom zapisu ostavio svedočanstvo o Nadeždi i njenom nacionalnom zanosu:„Po dolasku u Skoplje, iznenadio sam se kada sam u Grand hotelu ponovo sreo gospođicu Nadeždu Petrović, slikarku velikog talenta, poznatu po svom vatrenom patriotizmu, u šta sam se uverio nekoliko puta u slovenskim političkim krugovima u Parizu.”

16. 03. 2026. u 18:00

O ŽIVOTU I SMRTI ODLUČUJU ALGORITMI: Zloupotreba veštačke inteligencije narušava etička ograničenja i odgovornost u ratovima
Društvo

0 0

O ŽIVOTU I SMRTI ODLUČUJU ALGORITMI: Zloupotreba veštačke inteligencije narušava etička ograničenja i odgovornost u ratovima

NEOGRANIČENA primena veštačke inteligencije (VI) od strane vojske, njeno korišćenje kao alata za kršenje suvereniteta drugih nacija, omogućavanje VI da prekomerno utiče na ratne odluke i davanje algoritmima moći da odlučuju o životu i smrti - četiri su formule kojima je američke vojne operacije u Iranu i Venecueli sažeo prošle nedelje portparol kineskog ministarstva odbrane Đijang Bin.

16. 03. 2026. u 17:30

PRESUDA
Društvo

0 0

PRESUDA

VIŠI SUD U BEOGRADU, i to sudija Aleksandra Bosijoković, kao sudija pojedinac, u parnici tužioca Sava Manojlovića iz Beograda, čiji je punomoćnik Ognjen Đurić, advokat iz Beograda, protiv tuženih PD NID Kompanija Novosti ad Beograd izdavača elektronskog medija “NOVOSTI.RS" i Andrijane Nešić iz Beograda, glavnog i odgovornog urednika medija elektronskog medija "NOVOSTI.RS", koje zastupa Igor Isailović, advokat iz Beograda, radi utvrđenja, činidbe, i naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 400.000,00 dinara, nakon glavne rasprave, zaključene dana 03.10.2025. godine, doneo je

16. 03. 2026. u 16:28

PRESUDA
Društvo

0 0

PRESUDA

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Dragana Stanojković, u parnici tužioca Vladana Sinđića iz Beograda, čiji je punomoćnik Marko Pantić, advokat iz Beograda protiv Andrijane Nešić iz Beograda, glavnog i odgovornog urednika medije "NOVOSTI.RS", i NOVINSKO-IZDAVAČKOG DRUŠTVA KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD, čiji zajednički punomoćnik Nikola Rodić, advokat iz Beograda, ul. Makedonska br44, radi naknade štete, vrednost predmeta spora 90.000,00 dinara, nakon održane glavne i javne rasprave, zaključene dana 13.10.2025. godine, doneo je sledeću,

16. 03. 2026. u 12:31

Politika
Tenis
Fudbal
