KREĆU LEDENI DANI: Meteorolog otkriva da li će biti snega za Novu godinu
U SRBIJI će ujutru biti mestimično magla i niska oblačnost, koja će se u nekim nižim predelima zadržavati pre podne, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura kretaće se od minus dva do pet, a najviša od devet do 14 stepeni Celzijusa.
U Beogradu će ujutro biti magla i niska oblačnost, koja će se na širem području grada zadržavati i pre podne. Sredinom dana i posle podne biće pretežno sunčano. Vetar će biti slab, uglavnom jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od dva do pet, a najviša oko 12 stepeni Celzijusa.
Vreme narednih dana
Očekuje se da će sreda (10.12.) biti dan sa najređom pojavom magle i sa najdužim sunčanim intervalima u većini krajeva, ali od četvrtka (11.12.) do kraja perioda (16.12.) u većini nižih predela celodnevna magla i niska oblačnost. Dnevne temperature sredinom sedmice i oko 15 stepeni, a zatim u padu.
U Beogradu više sunčanih perioda u utorak posle podne i u sredu (09 - 10.12.), a u ostatku sedmice maglovito i tmurno.
Ledeni dani posle 20. decembra, sneg za Novu godinu
Ristić kaže i da su evropski meteorolozi ovu pojavu nazvali “zver sa istoka”.
- Jače zahlađenje i uslovi za „zver sa istoka“ stižu u trećoj dekadi decembra kada se očekuje jači prodor hladnog vazduha iz severoistoka ili severa Evrope. Kišu će zameniti sneg i doći će do osetnijeg pada temperature. Velike su šanse za ledene dane. Oko 25. decembra temperatura će biti od -2 do 3 stepena, dok će jutarnja biti između -7 i -2 stepena. Očekuje se snežni pokrivač i u nižim predelima i velike su šanse da se Srbija zabeli za Novu godinu uz pahulje širom zemlje - prognozira Ristić.
(Kurir)
