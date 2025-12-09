Društvo

KREĆU LEDENI DANI: Meteorolog otkriva da li će biti snega za Novu godinu

V.N.

09. 12. 2025. u 07:16

U SRBIJI će ujutru biti mestimično magla i niska oblačnost, koja će se u nekim nižim predelima zadržavati pre podne, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

КРЕЋУ ЛЕДЕНИ ДАНИ: Метеоролог открива да ли ће бити снега за Нову годину

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura kretaće se od minus dva do pet, a najviša od devet do 14 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će ujutro biti magla i niska oblačnost, koja će se na širem području grada zadržavati i pre podne. Sredinom dana i posle podne biće pretežno sunčano. Vetar će biti slab, uglavnom jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od dva do pet, a najviša oko 12 stepeni Celzijusa.

Vreme narednih dana

Očekuje se da će sreda (10.12.) biti dan sa najređom pojavom magle i sa najdužim sunčanim intervalima u većini krajeva, ali od četvrtka (11.12.) do kraja perioda (16.12.) u većini nižih predela celodnevna magla i niska oblačnost. Dnevne temperature sredinom sedmice i oko 15 stepeni, a zatim u padu.

U Beogradu više sunčanih perioda u utorak posle podne i u sredu (09 - 10.12.), a u ostatku sedmice maglovito i tmurno.

Ledeni dani posle 20. decembra, sneg za Novu godinu

Ristić kaže i da su evropski meteorolozi ovu pojavu nazvali “zver sa istoka”.

- Jače zahlađenje i uslovi za „zver sa istoka“ stižu u trećoj dekadi decembra kada se očekuje jači prodor hladnog vazduha iz severoistoka ili severa Evrope. Kišu će zameniti sneg i doći će do osetnijeg pada temperature. Velike su šanse za ledene dane. Oko 25. decembra temperatura će biti od -2 do 3 stepena, dok će jutarnja biti između -7 i -2 stepena. Očekuje se snežni pokrivač i u nižim predelima i velike su šanse da se Srbija zabeli za Novu godinu uz pahulje širom zemlje - prognozira Ristić.

(Kurir)

Najnovije iz rubrike

