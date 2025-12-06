SINA U ŠKOLI I DALJE ZOVU "ĆACI" Majka dečaka koji je pretrpeo stravično vršnjačko nasilje - "Želeo je da im bude drug..."

DEČAK iz Kraljeva Vuk (13) je 4. novembra bio je žrtva strašnog vršnjačkog nasilja, kada ga je grupa vršnjaka gađala petardama, kamenjem, udarala granama, šutirala, hvatala za međunožje i terala da vrišti u kameru da je "ćaci". Njegova majka Marija Radivojević ispričala je o tom traumatičnom događaju i o tome šta je nakon njega usledilo.

Foto: Privatna arhiva

Marija navodi da se napad na njenog sina dogodio 4. novembra.

- Vuk je nakon folklora izašao u šetnju, kao i svako veče, a ja sam ostala kući da nešto završim u kuhinji. Nakon 40 min pozvao me je nepoznati broj, zvao me je sa igrališta dečak koji ide u srednju školu da me pita da li mogu da dođem do igrališta, da su Vuka maltretirali neki dečaci - kaže Marija za Alo! i dodaje da je zgrada od igrališta udaljena oko 200 metara.

Dodaje da je sina zatekla uplašenog i da je teško disao.

- Šest dečaka su na njega bacali petarde, udarali ga granama, kamenjem, šutirali ga, hvatali zameđunožje, snimali i terali da vrišti u kameru da je "ćaci". Terali su ga u Ibar - opisuje majka nasilje koje je doživeo njen sin.

Napad se dogodio na 50 metara od Ibra, na gradskom keju, precizira.

- Ja i bivši suprug, Vukov tata, smo došli, pozvali smo policiju. Bili smo zatečeni kada smo videli šta se dogodilo. Iz policije su nam rekli da odemo u Hitnu pomoć, s obzirom da neće izaći na teren jer druga deca nisu bila tu, pa da se javimo u policijsku stanicu. Odradili smo pregled i otišli u policijsku stanicu - dodaje Marija.

Kako navodi, na pregledu Vuku nisu konstatovane fizičke povrede, osim crvenih tačkica po koži glave.

- Doktorka je rekla da će se te povući. Rekla je da se javimo doktoru opšte prakse i da ga upute dalje na psihoterapiju. Od prvog dana idemo na razgovore sa stručnim licima - dodaje Marija.

Foto: Privatna arhiva

Želeo da im bude drug, a oni su ga povredili

Vuk se nakon nepune dve nedelje vratio u školu, dodaje njegova majka. Kaže da prvih dana nakon što je napadnut nije govorio, ali da ni sada ne želi da priča na tu temu.

- Jedina stvar koju je rekao kada bismo otvorili tu temu je da ne želi njihovo izvinjenje, i da to razumemo, on je želeo da im bude drug, a oni su ga baš povredili. Rekao je da ne želi da priča o tome jer ima veliki bol u glavi i da oseća veliku sramotu - dodaje Marija.

Vukova majka dodaje da su u međuvremenu saznali ko su deca koja su ga napala i da su joj se dve majke javile.

- Mama jednog dečaka je sutradan došla kod nas i svaka čast na ljudskosti. Bila je van sebe, došla je da razgovaramo, rekla je da je zatečena, odreagovala onako kako bi svako reagovao. Jedna mama je zvala pre par dana, nije znala ranije šta se dogodilo jer nije bila tu. Kad je saznala, šokirala se. Obe žene su bile stava da imamo problem i da nije normalno da se deca tako ponašaju - navodi.

Foto: Privatna arhiva

Sina u školi i dalje zovu "ćaci"

Njenom sinu, dodaje, nakon što se nakon napada vratio u školu kad prolazi kroz školske hodnike dovikuju da je "ćaci".

- Mi smo mu rekli da to ignoriše. S druge strane, postoje osmaci koji su stali u njegovu zaštitu i rekli da niko ne sme da ga dira, da će ga oni braniti - dodaje ona i kaže da je zahvalna i školi i Vukovoj razrednoj.

Dodaje da ih je kontaktirao Centar za socijalni rad.

Službe su obaveštene i već rade svoj deo posla, navodi. Oni, kaže Marija, idu na terapije, čekaju i nadaju se da ce ovo uticati i zaustaviti probleme dece za ubuduće.

- Da se ovakve stvari ne dešavaju. Da deca ostanu deca - kaže nam Marija.

(Alo)