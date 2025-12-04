VREME DANAS: Oblačno, ponegde sa slabom kišom
VREME u Srbiji danas tokom dana umereno do potpuno oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu, a uveče ponegde i u ostalim krajevima sa slabom kišom.
Slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, a temperature u rasponu od dva do 12 stepeni.
Vreme u Beogradu
Umereno do potpuno oblačno, uveče sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 10 stepeni.
Vreme narednih dana
Do nedelje će se zadržati umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabim padavinama, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama.
(Sputnjik)
Preporučujemo
HVALA VUČIĆU: Penzioneri presrećni zbog povećanja penzija (VIDEO)
03. 12. 2025. u 20:49
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)