Društvo

VREME DANAS: Oblačno, ponegde sa slabom kišom

Novosti online

04. 12. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji danas tokom dana umereno do potpuno oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu, a uveče ponegde i u ostalim krajevima sa slabom kišom.

ВРЕМЕ ДАНАС: Облачно, понегде са слабом кишом

Foto: N. Živanović

Slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, a temperature u rasponu od dva do 12 stepeni.

Vreme u Beogradu

Umereno do potpuno oblačno, uveče sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 10 stepeni.

Vreme narednih dana

Do nedelje će se zadržati umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabim padavinama, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama.

(Sputnjik)

