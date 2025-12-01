U Vršcu održano Republičko finale EKO-KVIZA „Prljavo ili čisto, nije isto!”

U Kongresnoj dvorani Centra „Milenijum“ u Vršcu proteklog vikenda je održano Republičko finale ekološkog takmičenja „Prljavo ili čisto, nije isto!”, koje okuplja najbolje eko-ekipe osnovnih škola iz cele Srbije i promoviše reciklažu, očuvanje prirode i razvoj ekološke svesti kod mladih.

Foto: JKP Gradska čistoća

Učenici četiri škole odmerili su znanje, brzinu, snalažljivost i timski rad kroz nekoliko zahtevnih i zabavnih igara: kviz znanja, razvrstavanje reciklabila, „PET košarku“, gađanje limenki, „Ćorave bake“ i veliku finalnu „Slagalicu“, koja je u neizvesnoj završnici odlučila pobednika.

Pobednik Republičkog finala je OŠ „Paja Jovanović“ iz Vršca. Drugo mesto zauzela je OŠ „Jovan Dučić“ – Klek (Zrenjanin). Treće mesto pripalo je OŠ „Ivan Goran Kovačić“ – Beograd, dok je četvrto mesto osvojila OŠ „Arsenije Loma“ – Rudnik (Gornji Milanovac).

Posebnu pažnju publike privukla je svečana dodela nagrada, tokom koje je gospodin Borko Petrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete Republike Srbije, uručio vredne vaučere svim učesnicima EKO- KVIZ-a, kao znak podrške mladima koji se ističu u oblasti ekologije, timskog rada i odgovornosti prema životnoj sredini.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Borko Petrović čestitao je finalistima ovog takmičenja i pohvalio njihov trud, zalaganje, kao i znanje koje su pokazali.

"Osim sticanja znanja o ekologiji kroz školske programe, ovakva takmičenja su važna za učenike, jer ih dodatno podstiču da razviju svest o zaštiti životne sredine. Na zanimljiv i edukativan način stekli su nova znanja o ekologiji i reciklaži. Na ovaj način posebno im ukazujemo na značaj ove teme", rekao je Petrović.

Sve finalističke ekipe pokazale su visok nivo znanja, saradnje i ekološke odgovornosti, što je osnovni cilj ovog kviza koji već godinama inspiriše mlade širom Srbije.

Takmičenje je realizovano uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i JKP „Gradska čistoća“ Beograd čiji su zaposleni u Odeljenju za ekološku edukaciju i informisanje i idejni autori takmičenja. Takmičenje je organizovano u saradnji sa gradom Vršcem i JKP „Drugi oktobar“, koji kontinuirano podržavaju aktivnosti usmerene ka razvoju ekološke kulture i obrazovanja.

Eko-kviz se organizuje sa ciljem da mlade motiviše da kroz igru, kreativnost i praktično iskustvo uče o značaju zaštite prirode, jer – „Prljavo ili čisto, nije isto!”

Vidimo se u Vršcu i sledeće godine na Republičkom takmičenju!