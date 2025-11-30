GUSTA MAGLA I OBLAČNO NEBO! Meteorolozi upozoravaju na iznenadni preokret tokom dana, evo šta nas čeka

U SRBIJI će danas biti umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje, uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje, s jutarnjom temperaturom od -1 do 4 i najvišom dnevnom od 4 do 10 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ujutro će biti magle ili niske oblačnosti, samo na jugoistoku i istoku još pre podne sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok se posle podne i u ovim krajevima očekuje prestanak padavina i razvedravanje.

U Beogradu se ujutro u nižim delovima grada očekuje se magla ili niska oblačnost. Pre podne će biti umereno do potpuno oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše, a od sredine dana suvo uz postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren, pre podne zapadni, posle podne i uveče jugoistočni vetar.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u ponedeljak i utorak biće malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana, a samo se u utorak uz nešto više oblačnosti slaba kiša očekuje u severnim i zapadnim krajevima zemlje.

Zatim će do kraja perioda biti umereno do potpuno oblačno i toplije vreme.

U sredu će južnije od Save i Dunava biti mestimično sa kišom, a narednih dana tek ponegde sa slabom kišom, dok se u većini mesta očekuje suvo vreme.

