EVO KO OD 1. JANUARA DOBIJA POVEĆANJE PLATE: Sjajna vest za ovu grupu građana
MINISTARSTVO za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je juče da će od 1. januara 2026. godine u celom sistemu socijalne zaštite biti uvedena jedinstvena osnovica za obračun osnovne plate, a novim rešenjem, osnovica će, uz planirano povećanje od 5,1 odsto, iznositi 6.528,24 dinara.
Uzimajući u obzir povećanje osnovice i izmene Uredbe o koeficijentima za zaposlene u sistemu socijalne zaštite, koje su usvojene na inicijativu ministra za rad i zapošljavanje Milice Đurđević Stamenkovski, od 1. januara naredne godine, nijedan zaposleni u sistemu socijalne zaštite neće primati osnovnu platu koja je manja od iznosa prosečne minimalne neto zarade u Srbiji, navodi se u saopštenju.
Do sada su u sistemu postojale čak četiri različite osnovice, što je u praksi dovodilo do nejednakosti prilikom svakog usklađivanja zarada.
- Uvođenjem jedinstvene osnovice stvaramo fer i ujednačene uslove za sve zaposlene, bez obzira na ustanovu ili vrstu usluge u kojoj rade. Ova promena je jedan od ključnih koraka u našem nastojanju da izgradimo zdrave i održive temelje sistema socijalne zaštite, u kojem se rad svih stručnjaka i saradnika vrednuje na pravičan i transparentan način - istaknuto je u saopštenju.
Ministarstvo dodaje da će nastaviti da unapređuje položaj zaposlenih i ukupne uslove rada, jer su oni osnov stabilnog i kvalitetnog sistema podrške građanima.
(Tanjug)
