JAČANJE ZAJEDNICE: Krstovski sa penzionerima o izazovima i novim projektima (FOTO)
PREDSEDNICA opštine Bački Petrovac Viera Krstovski obišla je udruženja penzionera na teritoriji opštine, uoči oktobra - meseca posvećenog starijim licima.
Tom prilikom, predsednica je razgovarala sa članovima udruženja o aktivnostima koje su realizovali tokom godine, kao i o izazovima i potrebama sa kojima se susreću.
U razgovoru su razmatrani i planovi za naredni period, sa ciljem da se unapredi položaj i kvalitet života starijih sugrađana.
Predsednica je istakla da lokalna samouprava nastavlja da pruža podršku penzionerima.
