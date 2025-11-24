JAČANJE ZAJEDNICE: Krstovski sa penzionerima o izazovima i novim projektima (FOTO)

PREDSEDNICA opštine Bački Petrovac Viera Krstovski obišla je udruženja penzionera na teritoriji opštine, uoči oktobra - meseca posvećenog starijim licima.

Foto: Opština Bački Petrovac

Tom prilikom, predsednica je razgovarala sa članovima udruženja o aktivnostima koje su realizovali tokom godine, kao i o izazovima i potrebama sa kojima se susreću.

Foto: Opština Bački Petrovac

U razgovoru su razmatrani i planovi za naredni period, sa ciljem da se unapredi položaj i kvalitet života starijih sugrađana.

Foto: Opština Bački Petrovac

Predsednica je istakla da lokalna samouprava nastavlja da pruža podršku penzionerima.

BONUS VIDEO - Na skupu "protiv nasilja" - Hrka psovala, a onda i šutnula Aleksandra Šulca