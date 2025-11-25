OBLAČNO I VETROVITO, POPODNE I UVEČE PAD TEMPERATURE: Vremenska prognoza za utorak, 25. novembar

Malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije. Novo naoblačenje sa kišom uveče zahvatiće zapadne i severne krajeve, a tokom noći proširiće se i na ostale krajeve zemlje uz pad temperature.

Foto: Tanjug

Vetar umeren i jak jugoistočni koji će na jugu Banata imati i olujne udare.



Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije uz umeren i jak jugoistočni vetar.

Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

Očekuje se hladnije vreme, posebno u četvrtak i petak, dok je sneg moguć u brdsko-planinskim predelima i ponegde u nižim predelima.