Društvo

OBLAČNO I VETROVITO, POPODNE I UVEČE PAD TEMPERATURE: Vremenska prognoza za utorak, 25. novembar

В.Н.

25. 11. 2025. u 00:05

Malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije. Novo naoblačenje sa kišom uveče zahvatiće zapadne i severne krajeve, a tokom noći proširiće se i na ostale krajeve zemlje uz pad temperature.

ОБЛАЧНО И ВЕТРОВИТО, ПОПОДНЕ И УВЕЧЕ ПАД ТЕМПЕРАТУРЕ: Временска прогноза за уторак, 25. новембар

Foto: Tanjug

Vetar umeren i jak jugoistočni koji će na jugu Banata imati i olujne udare.

Temperature od nula do devet stepeni na severu zemlje, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 8 stepeni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije uz umeren i jak jugoistočni vetar.

Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

Očekuje se hladnije vreme, posebno u četvrtak i petak, dok je sneg moguć u brdsko-planinskim predelima i ponegde u nižim predelima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEČERAS U PONOĆ OBAVEZNO POGLEDAJTE U NEBO: Pred praznik Svetog Jovana Milostivog veruje se da se svaka želja ispunjava
Društvo

0 1

VEČERAS U PONOĆ OBAVEZNO POGLEDAJTE U NEBO: Pred praznik Svetog Jovana Milostivog veruje se da se svaka želja ispunjava

SUTRA , 25. novembra, Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik Svetog Jovana Milostivog, patrijarha Aleksandrijskog, poznatog po svojoj dobroti, milosrđu i čovekoljublju. Iako je u crkvenom kalendaru označen crnim slovom, praznik se slavi kao neradan dan i predstavlja dan kada treba biti posebno pažljiv prema ljudima oko sebe, pomagati onima u nevolji i pokazivati milost.

24. 11. 2025. u 20:14

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN SE VANREDNO OGLASIO! Spuštena i ruska zastava...

VLADIMIR PUTIN SE VANREDNO OGLASIO! Spuštena i ruska zastava...