OVAJ GRAD DELI NOVAC! Evo ko treba da se prijavi, rok je 15 dana

GRAD Bor raspisao je konkurs za dodelu stipendija studentima osnovnih i master akademskih studija za školsku 2025/2026. godinu, na osnovu Odluke o stipendiranju studenata i nagrađivanju učenika i predloga Komisije za stipendiranje.

Foto: Depositphotos

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Mesečni iznos stipendije je 13.000 dinara, a isplaćivaće se u deset jednakih rata.

Biće finansirano 45 stipendija, od kojih 38 za studente osnovnih akademskih studija i 7 za studente master studija.

Pravo na stipendiju u školskoj godini imaju:

- Studenti osnovnih akademskih studija na fakultetima čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, sa ostvarenom najmanjom prosečnom ocenom 8,50 ostvarenu u prethodnoj školskoj godini, počev od druge godine studija, pod uslovom da daju godinu za godinom,

- Nezaposleni studenti prve i druge godine godine master akademskih studija na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija sa najmanjom prosečnom ocenom 8,50 u toku školovanja, pod uslovom da nisu navršili 27 godina života.

Uz prijavu na konkurs podnosilac prijave za ostvarivanje prava za stipendiranje dostavlja:

- prijavu na konkurs – zahtev u slobodnoj formi,

- potvrdu fakulteta o upisu godine i prosečnoj oceni ostvarenoj u predhodnoj školskoj godini za osnovne studije, odnosno ostvarenoj prosečnoj oceni u toku školovanja za master studije,

- fotokopiju lične karte i indeksa,

- izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nije korisnik republičke stipendije ili studenskog kredita i da u školskoj 2025/2026. godini neće koristiti republičku stipendiju ili studenski kredit,

- uverenje o ostvarenim prihodima po Zakonu o učeničkom i studentskom standardu, izdato u Gradskoj upravi Bor,

- studenti master studija, dostavljaju i potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu Gradske uprave Bor, uz naznačenje da je reč o konkursnoj dokumentaciji. Komisija će odluku o dodeli stipendija doneti u roku od 15 dana od isteka roka za prijavljivanje, nakon čega će v.d. načelnice Gradske uprave izdati konačna rešenja i zaključiti ugovore sa studentima.

Iz Gradske uprave poručuju da stipendiju gubi korisnik za koga se utvrdi da je naveo netačne podatke, uz obavezu povraćaja ukupnog iznosa.

(Alo)