OVAJ GRAD DELI NOVAC! Evo ko treba da se prijavi, rok je 15 dana
GRAD Bor raspisao je konkurs za dodelu stipendija studentima osnovnih i master akademskih studija za školsku 2025/2026. godinu, na osnovu Odluke o stipendiranju studenata i nagrađivanju učenika i predloga Komisije za stipendiranje.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Mesečni iznos stipendije je 13.000 dinara, a isplaćivaće se u deset jednakih rata.
Biće finansirano 45 stipendija, od kojih 38 za studente osnovnih akademskih studija i 7 za studente master studija.
Pravo na stipendiju u školskoj godini imaju:
- Studenti osnovnih akademskih studija na fakultetima čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, sa ostvarenom najmanjom prosečnom ocenom 8,50 ostvarenu u prethodnoj školskoj godini, počev od druge godine studija, pod uslovom da daju godinu za godinom,
- Nezaposleni studenti prve i druge godine godine master akademskih studija na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija sa najmanjom prosečnom ocenom 8,50 u toku školovanja, pod uslovom da nisu navršili 27 godina života.
Uz prijavu na konkurs podnosilac prijave za ostvarivanje prava za stipendiranje dostavlja:
- prijavu na konkurs – zahtev u slobodnoj formi,
- potvrdu fakulteta o upisu godine i prosečnoj oceni ostvarenoj u predhodnoj školskoj godini za osnovne studije, odnosno ostvarenoj prosečnoj oceni u toku školovanja za master studije,
- fotokopiju lične karte i indeksa,
- izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nije korisnik republičke stipendije ili studenskog kredita i da u školskoj 2025/2026. godini neće koristiti republičku stipendiju ili studenski kredit,
Uz prijavu na konkurs podnosilac prijave za ostvarivanje prava za stipendiranje dostavlja:
- prijavu na konkurs – zahtev u slobodnoj formi,
- potvrdu fakulteta o upisu godine i prosečnoj oceni ostvarenoj u predhodnoj školskoj godini za osnovne studije, odnosno ostvarenoj prosečnoj oceni u toku školovanja za master studije,
- fotokopiju lične karte i indeksa,
- izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nije korisnik republičke stipendije ili studenskog kredita i da u školskoj 2025/2026. godini neće koristiti republičku stipendiju ili studenski kredit,
- uverenje o ostvarenim prihodima po Zakonu o učeničkom i studentskom standardu, izdato u Gradskoj upravi Bor,
- studenti master studija, dostavljaju i potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu Gradske uprave Bor, uz naznačenje da je reč o konkursnoj dokumentaciji. Komisija će odluku o dodeli stipendija doneti u roku od 15 dana od isteka roka za prijavljivanje, nakon čega će v.d. načelnice Gradske uprave izdati konačna rešenja i zaključiti ugovore sa studentima.
Iz Gradske uprave poručuju da stipendiju gubi korisnik za koga se utvrdi da je naveo netačne podatke, uz obavezu povraćaja ukupnog iznosa.
(Alo)
Preporučujemo
SNEG STIŽE I U BEOGRAD: Danas nas očekuje pravo zimsko vreme u Srbiji
22. 11. 2025. u 00:00
IZMENE I DOPUNE ZAKONA O VOJSCI SRBIJE: Rasprava u Skupštini u utorak
21. 11. 2025. u 22:11
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)