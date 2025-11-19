Društvo

EVAKUISANO DEVET OSOBA: Zatvorena dva mosta za saobraćaj kod Vranja

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

19. 11. 2025. u 22:21

Obilne padavine uticale su na podizanje nivoa Južne Morave koja se izlila na pojedinim mestima u selima Pavlovac, Rataje i Ćukovac kod Vranja, saopšteno je iz Gradske uprave.

Foto: Grad Vranje

Devet osoba iz Pavlovca je evakuisano i njima je obezbeđenprivremeni smeštaj. Iz predostrožnosti, za saobraćaj su zatvoreni mostovi preko Južne Morave u Rataju i Ćukovcu.

