SLEDI NOVO ISKLJUČENJE STRUJE: Ove opštine su na spisku

В.Н.

19. 11. 2025. u 07:24

ZBOG planiranih radova na mreži, Elektrodistribucija Srbije najavila je isključenje struje za danas, 19. novembar.

Do prekida snabdevanja električnom energijom doći će na teritoriji sedam beogradskih opština: Stari grad, Rakovica, Novi Beograd, Obrenovac, Mladenovac, Surčin i Lazarevac, navode iz Elektrodistribucije Srbije. 

Tačno vreme isključenja i adrese potrošača možete pročitati OVDE.

