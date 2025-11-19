SLEDI NOVO ISKLJUČENJE STRUJE: Ove opštine su na spisku
ZBOG planiranih radova na mreži, Elektrodistribucija Srbije najavila je isključenje struje za danas, 19. novembar.
Do prekida snabdevanja električnom energijom doći će na teritoriji sedam beogradskih opština: Stari grad, Rakovica, Novi Beograd, Obrenovac, Mladenovac, Surčin i Lazarevac, navode iz Elektrodistribucije Srbije.
Tačno vreme isključenja i adrese potrošača možete pročitati OVDE.
