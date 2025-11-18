ĐACI PETE GIMNAZIJE SELE SE U DVE OSNOVNE ŠKOLE: Ministarstvo prosvete donelo odluku

ZA nastavnike i učenike svih razreda Pete beogradske gimnazije koji žele da rade i pohađaju nastavu, obrazovno-vaspitni rad biće organizovan u prostorijama dve osnovne škole na opštini Palilula. Detaljne informacije učenici i njihovi roditelji blagovremeno će dobiti od razrednih starešina.

Foto: V.N.

Ovo je saopštilo Ministarstvo prosvete uz napomenu da su na ovaj način a u dogovoru sa upravom Pete beogradske gimnazije i upravama osnovnih škola koje ustupaju deo svog prostora, obezbeđeni uslovi za realizaciju i normalizaciju nastavnog procesa do deblokade ove gimnazije.

Ministarstvo prosvete ukazuje da je blokada nastavnog procesa i rada škole protivzakonita, da na najsuroviji način uskraćuje pravo učenika na obrazovanje, zaposlenih na rad i da svakako nije način za rešavanje otvorenih pitanja.

Takođe, Ministarstvo podseća da je v.d. direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović postavljena na određeno vreme kako bi organizovala nastavni proces i sprovela postupak javnog konkursa za izbor novog direktora škole, u cilju normalizacije rada ove ustanove. Uprkos činjenici da je odluka o raspisivanju konkursa za direktora doneta u skladu sa zakonom, u uslovima blokade škole nije bilo moguće raspisati i tehnički sprovesti konkurs za novog direktora.

Zbog toga, Ministarstvo prosvete još jednom poziva osobe koje onemogućavaju rad Pete beogradske gimanzije da prekinu sa blokadama, jer ne samo da uskraćuju učenicima pravo na obrazovanje i zaposlenima pravo na rad, već onemogućavaju funkcionisanje obrazovno-vaspitne ustanove u celosti.