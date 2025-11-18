Društvo

NA SVAKA ČETIRI DANA ZAHLAĐENJE: Ovo su datumi - detaljna prognoza Ivana Ristića do kraja novembra

В. Н.

18. 11. 2025. u 10:06

U SRBIJI će danas biti oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

НА СВАКА ЧЕТИРИ ДАНА ЗАХЛАЂЕЊЕ: Ово су датуми - детаљна прогноза Ивана Ристића до краја новембра

Foto: Tanjug

- Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu gde se u većini mesta očekuje od 20 do 40 mm kiše, a na području Kosova i Metohije lokalno i više. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od pet do 10 stepeni, a najviša dnevna od sedam do 12 - navodi Republički hidrometeorološki zavod i dodaje:

- U sredu oblačno i hladno u većem delu zemlje suvo, a samo još na jugu, jugoistoku i istoku mestimično sa kišom, a na krajnjem jugu i jugoistoku lokalno i sa većom količinom padavina od 20 do 40 mm za 24h.

- Od četvrtka umereno do potpuno oblačno i toplije, povremeno sa kišom, koja se u petak (21.11.) očekuje u celoj zemlji, dok će u ostalim danima biti samo lokalna pojava.

Hladni front na svaka četiri dana 

Ivan Ristić kaže da nam zahlađenja stižu na svaka četiri dana i to 18, 22. i 26. i da su šanse za pojavu snega i u nižim predelima na teritoriji cele zemlje sve veće. 

- Prvog dana ove sedmice toplo vreme s tim što krajem dana stiže zahlađenje koje ćemo osetiti u utorak i sredu. Ukoliko se tada topli front podigne sneg će padati u severnim i zapadnim krajevima Srbije pa bi Loznica, Valjevo pa čak i Beograd mogli da očekuju snežne pahulje. Još je neizvesno jer neki modeli pokazuju sneg, a drugi ne - navodi Ristić i dodaje:

- Nakon ovog zahlađenja u četvrtak i petak ponovo stiže otopljenje. Modeli najavljuju temperature više od 10 stepeni, lokalno mogu ići i do 15.

Prema njegovim rečima novo pogoršanje bi moglo da stigne u petak ili subotu.

Foto: N. Skenderija/Jutjub/Novo jutro

Bliže se zimski dani

- Tada ponovo stiže hladan vazduh iz srednje Evrope sa ciklonom u južnom Jadranu stvarajući idealne uslove za nove snežne padavine. 22. novembra je izvesno da će sneg padati u celoj zemlji uz formiranje snežnog pokrivača. Stalibizacija vreme je nakon toga moguća do 26. kada bi moglo da stigne novo naoblačenje i sneg. Posle 26. hladnije vreme uz sve više zimskih dana kako se bliži kraj meseca.

Ristić očekuje i da ćemo do kraja nbovembra imati red otopljenja, red zahlađenja. 

- Toplo vreme u novembru nije neuobičajeno s obzirom na to da smo i u januaru imali ovih 20 stepeni, ali nije ni često. Promenljivo vreme sa padavinama očekuje se do kraja meseca i nastavlja i početkom decembra.

(Kurir)

BONUS VIDEO: SNEG NA JABUCI USRED MAJA: Nestvarni prizori u Srbiji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)
Društvo

0 0

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)

ZVANIČNO Prvi svetski rat je završen 11. novembra 1918. godine, potpisivanjem primirja, a samo dva dana kasnije, 13. novembra, u Dubrovnik je ušla jedinica vojske Kraljevine Srbije. Vojska je došla na poziv Mesnog odbora Narodnog vijeća Dubrovnika koji su se zalagali za stvaranje južnoslovenske države pod vođstvom Srbije.

17. 11. 2025. u 11:57 >> 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SNAGOM DIVOVA PALČIĆI IZRASTU U VELIKE LJUDE: U Srbiji značajno smanjena smrtnost prevremeno rođene dece, sa 12 na 2,54 odsto
Društvo

0 0

SNAGOM DIVOVA PALČIĆI IZRASTU U VELIKE LJUDE: U Srbiji značajno smanjena smrtnost prevremeno rođene dece, sa 12 na 2,54 odsto

U SRBIJI se svake godine pre termina rodi oko 4.000 beba, a u svetu čak 15 miliona. Povodom Svetskog dana prevremeno rođene dece, juče je ubeogradskom parku Manjež zasađeno 17 stabala lipe. Broj lipa simbolizuje 17. novembar koji je posvećen deci rođenoj pre termina, a kao i svakegodine obeležen je i u Institutu za neonatologiju u Beogradu, druženjemosoblja ove ustanove sa bebama i njihovim roditeljima.

18. 11. 2025. u 12:58

Politika
Tenis
Fudbal
USIJALE SE MREŽE, GASTRABAJTERI NAPALI BALKANCE: Meni su više pomogli Nemci, nego naši ljudi u dijaspori

USIJALE SE MREŽE, GASTRABAJTERI NAPALI BALKANCE: "Meni su više pomogli Nemci, nego naši ljudi u dijaspori"