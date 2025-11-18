Društvo

Veliki odaziv zaposlenih „Gradske čistoće“ u akciji „Krv život znači“

Промо

18. 11. 2025. u 09:39

U PONEDELjAK 17.novembra 2025. g. zaposleni radnici u Sektoru za ekologiju i unapređenje životne sredine Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd u Trebevićkoj ulici br. 16, bili su učesnici akcije dobrovoljnog davanja krvi i upisa u Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije.

Велики одазив запослених „Градске чистоће“ у акцији „Крв живот значи“

Foto: Gradska čistoća

Učešće zaposlenih i snažan odaziv ovog važnog Sektora „Gradske čistoće“ u akciji dobrovoljnog davanja krvi „Krv život znači“ od velikog je značaja za  Zavod za transfuziju Srbije, kako bi u svakom trenutku bile raspoložive dovoljne rezerve krvi, a sve u cilju pomaganja povređenima, pacijentima koji se pripremaju za operacije ili obolelima od različitih teških bolesti. 

Ovim se „Gradska čistoća“ ponovo upisuje u red društveno odgovornih preduzeća te podiže svest o važnosti redovnog dobrovoljnog davanja krvi,  čime se direktno spasavaju životi građana Srbije.

Ujedno je obavljen i upis dobrovoljnih davalaca u Registar davalaca matičnih ćelija  hematopoeze Srbije, nesebičnih građana spremnih da pomognu onima kojima je u lečenju potrebna transplantacija matičnih ćelija. Na ovaj način moguće je lečiti oko 70 različitih oboljenja, zbog čega je značajno  da se što više sugrađana odazove ovom pozivu i  bude upisano u Registar.

Humani radnici Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP „Gradska čistoća“ Beograd su i ovoga puta bili u prvim redovima. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SNAGOM DIVOVA PALČIĆI IZRASTU U VELIKE LJUDE: U Srbiji značajno smanjena smrtnost prevremeno rođene dece, sa 12 na 2,54 odsto
Društvo

0 0

SNAGOM DIVOVA PALČIĆI IZRASTU U VELIKE LJUDE: U Srbiji značajno smanjena smrtnost prevremeno rođene dece, sa 12 na 2,54 odsto

U SRBIJI se svake godine pre termina rodi oko 4.000 beba, a u svetu čak 15 miliona. Povodom Svetskog dana prevremeno rođene dece, juče je ubeogradskom parku Manjež zasađeno 17 stabala lipe. Broj lipa simbolizuje 17. novembar koji je posvećen deci rođenoj pre termina, a kao i svakegodine obeležen je i u Institutu za neonatologiju u Beogradu, druženjemosoblja ove ustanove sa bebama i njihovim roditeljima.

18. 11. 2025. u 12:58

Politika
Tenis
Fudbal
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske