Veliki odaziv zaposlenih „Gradske čistoće“ u akciji „Krv život znači“
U PONEDELjAK 17.novembra 2025. g. zaposleni radnici u Sektoru za ekologiju i unapređenje životne sredine Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd u Trebevićkoj ulici br. 16, bili su učesnici akcije dobrovoljnog davanja krvi i upisa u Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije.
Učešće zaposlenih i snažan odaziv ovog važnog Sektora „Gradske čistoće“ u akciji dobrovoljnog davanja krvi „Krv život znači“ od velikog je značaja za Zavod za transfuziju Srbije, kako bi u svakom trenutku bile raspoložive dovoljne rezerve krvi, a sve u cilju pomaganja povređenima, pacijentima koji se pripremaju za operacije ili obolelima od različitih teških bolesti.
Ovim se „Gradska čistoća“ ponovo upisuje u red društveno odgovornih preduzeća te podiže svest o važnosti redovnog dobrovoljnog davanja krvi, čime se direktno spasavaju životi građana Srbije.
Ujedno je obavljen i upis dobrovoljnih davalaca u Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije, nesebičnih građana spremnih da pomognu onima kojima je u lečenju potrebna transplantacija matičnih ćelija. Na ovaj način moguće je lečiti oko 70 različitih oboljenja, zbog čega je značajno da se što više sugrađana odazove ovom pozivu i bude upisano u Registar.
Humani radnici Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP „Gradska čistoća“ Beograd su i ovoga puta bili u prvim redovima.
Preporučujemo
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)