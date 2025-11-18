Veliki odaziv zaposlenih „Gradske čistoće“ u akciji „Krv život znači“

U PONEDELjAK 17.novembra 2025. g. zaposleni radnici u Sektoru za ekologiju i unapređenje životne sredine Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd u Trebevićkoj ulici br. 16, bili su učesnici akcije dobrovoljnog davanja krvi i upisa u Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije.

Foto: Gradska čistoća

Učešće zaposlenih i snažan odaziv ovog važnog Sektora „Gradske čistoće“ u akciji dobrovoljnog davanja krvi „Krv život znači“ od velikog je značaja za Zavod za transfuziju Srbije, kako bi u svakom trenutku bile raspoložive dovoljne rezerve krvi, a sve u cilju pomaganja povređenima, pacijentima koji se pripremaju za operacije ili obolelima od različitih teških bolesti.

Ovim se „Gradska čistoća“ ponovo upisuje u red društveno odgovornih preduzeća te podiže svest o važnosti redovnog dobrovoljnog davanja krvi, čime se direktno spasavaju životi građana Srbije.

Ujedno je obavljen i upis dobrovoljnih davalaca u Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije, nesebičnih građana spremnih da pomognu onima kojima je u lečenju potrebna transplantacija matičnih ćelija. Na ovaj način moguće je lečiti oko 70 različitih oboljenja, zbog čega je značajno da se što više sugrađana odazove ovom pozivu i bude upisano u Registar.

Humani radnici Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP „Gradska čistoća“ Beograd su i ovoga puta bili u prvim redovima.