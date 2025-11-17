(MAPA) PAŠĆE ČAK 100 LITARA KIŠE, OVI DELOVI VEĆ UJUTRU ĆE BITI ZAVEJANI: Stiže nagla promena vremena
U UTORAK (18.11.) i sredu (19.11.) biće oblačno i osetno hladnije
Očekuje se kiša koja će na području jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije biti i obilnija pa se lokalno na području Kosova i Metohije očekuje od 50 do 100 mm za 48h (za dva dana), a u regionima jugozapadne i jugoistočne Srbije od 30 do 60 mm za 48h (za dva dana), upozorava Republički hidrometeorološki zavod Srbije.
U naredna dva sata u većini krajeva biće suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom će biti retka i lokalna pojava, najavio je RHMZ u 19.55 sati.
Kasnije večeras kiša će zahvatiti sever Srbije i u toku noći postepeno se širiti ka ostalim krajevima uz skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i osetan pad temperature.
OSETNO HLADNIJE I SNEG
Sutra (18.11.) oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.
Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu gde se u većini mesta očekuje od 20 do 40 mm kiše, a na području Kosova i Metohije lokalno i više.
Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni.
U sredu (19.11.) oblačno i hladno u većem delu zemlje suvo, a samo još na jugu, jugoistoku i istoku mestimično sa kišom, a na krajnjem jugu i jugoistoku lokalno i sa većom količinom padavina od 20 do 40 mm za 24h.
Od četvrtka (20.11.) umereno do potpuno oblačno i toplije, povremeno sa kišom, koja se u petak (21.11.) očekuje u celoj zemlji, dok će u ostalim danima biti samo lokalna pojava.
RADARSKI SNIMCI KRETANjA PADAVINA
Podsetimo, snažno nevreme već je pogodilo Suboticu i okolinu Novog Sada, a padavine će se nastaviti tokom noći. Kako se vidi na radarskim snimcima sajta "Vreme i radar", intenziviranje padavina očekuje se oko 1 sat posle ponoći, dok će sneg početi da pada oko 8 ujutru i to u zapadnim delovima Srbije.
Radarski snimci u 1 sat posle ponoći
Pljuskovi i grmljavina u 1 sat posle ponoći
Radarski snimci u 5 sati ujutru
Pljuskovi u 5 sati
Radarski snimci u 8 sati ujutru
Sneg u 8 sati
Radarski snimci u 11 sati
Sneg u 11 sati
Radarski snimci u 19 sati
Sneg u 19 sati
(Blic.rs)
