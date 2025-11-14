DVA SNEŽNA UDARA U SAMO ČETIRI DANA? Beograd prvi pod snegom, ali i još tri grada - Oglasio se RHMZ (MAPE)
VREMENSKA prognoza poslednjih dana non stop se manje, a prema najnovijoj najavi meteorologa Ivana Ristića, Beograd, ali i još nekoliko gradova u Srbiji, imaće dve šanse za sneg, i to u razmaku od samo četiri dana!
Kako je Ristić otkrio, prva šansa za sneg u Beogradu biće već u utorak, 18. novembra.
- Prema modelima tog dana je ta prva šansa i važiće i za Šabac, Loznicu i Valjevo. Očekuje se da, naravno, padne i na okolnim planinama - kaže Ristić.
Druga šansa za sneg samo 4 dana kasnije
On dodaje da je druga šansa za sneg već četiri dana kasnije, tačnije 22. novembra, dan nakon Aranđelovdana.
- Tada se očekuje da sneg više pada u severnim i zapadnim delovima zemlje, pored Beograda - pojašnjava meteorolog.
Nakon današnjeg, gotovo prolećnog dana sa temperaturama iznad 20 stepeni, Ristić najavljuje osetni pad temperature koji stiže već od utoraka, 18. novembra.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upravo je objavio najnoviju vremensku prognozu za narednih peta dana i ovo je bukvalno da trljate oči dok gledate: danas će biti u pojedinim delovima Srbije oko 20 stepeni, neverovatno toplo za ovog doba godine i sunčano će biti i za vikend - do 22 stepeni, a od nedelje nas čeka potop! U utorak i sredu pašće ogromna količina kiše - do 100 mm za 48 sati, dok je danas i sutra upaljen meteoalarm zbog magle.
Vremenska prognoza za petak
- Magla će se još ponegde duže zadržati na severu Bačke i Banata, u delu Timočke Krajine, na Kosovu i Metohiji, kao i po pojedinim kotlinama na jugozapadu Srbije. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano, a temperatura će biti u porastu u odnosu na prethodne dane - objavljeno je na sajtu RHMZ u najnovijoj vremenskoj prognozi.
Vremenska prognoza za subotu: Do čak 22 stepena!
Kako se navodi dalje, u subotu (15.11.) ujutro će hladno, mestimično sa slabim mrazem i maglom, koja će postati ređa pojava u odnosu na prethodne dane. Uglavnom se očekuje u Timočkoj Krajini, gde će se zadržati i pre podne, a u delovima Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka pojava magle biće sporadična i pretežno ograničena na jutarnje sate.
- U toku dana pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab, na severu Vojvodine povremeno i umeren vetar južnih smerova. Najniža temperatura od -2 do 7 stepeni Celzijusovih, a najviša od 13 stepeni u Timočkoj Krajini do 22 stepena u zapadnoj i centralnoj Srbiji. U toku noći u Vojvodini ponegde slaba kratkotrajna kiša - navodi RHMZ u najnovijoj prognozi vremena.
Vremenska prognoza za nedelju: Do čak 23 stepena!
U nedelju (16.11) retka (izolovana) pojava jutarnje magle, uglavnom u Timočkoj Krajini i po kotlinama. U toku dana pretežno sunčano i toplo, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 19 do 23 stepena Celzijusovih, samo će na istoku Srbije biti hladnije.
U ponedeljak (17.11.) će biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, veći deo dana i dalje toplo uz pojačanje južnog vetra. Posle podne i uveče vetar u skretanju na umeren i jak severozapadni, temperatura u osetnijem padu, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom.
Od utorka hladnije, na jugu Srbije moguće obilne padavine
Prestanak padavina u Vojvodini se očekuje u utorak (18.11.), u zapadnoj Srbiji u sredu (19.11.), a u ostalim krajevima padaće kiša, koja će na jugu i jugoistoku zemlje biti i obilnija (naročito na području Kosova i Metohije, gde se očekuje i od 50 do 100 mm kiše za 48 h u utorak i sredu).
Sneg se prognozira za brdsko-planinske predele zapadne i jugozapadne Srbije.
Česta prolazna naoblačenja s kišom očekuju se i u nastavku meseca, piše RHMZ.
