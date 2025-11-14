PROMENE U ŽANDARMERIJI, SAJ I GRANICI, NA REDU - UKP: MUP Srbije krenuo u čišćenje redova i kadrovsko ojačavanje

POSLEDNjIH desetak dana Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije zapljusnule su kadrovske promene, a nova rešenja tek slede.

Foto: Printskrin Telegraf

Nove čelne ljude dobila je Specijalna antiteroristička jedinica(SAJ), Žandarmerija, Uprava granične policije...Čeka se odluka o prvom čoveku Uprave kriminalističke policije (UKP), izuzetno osetljivom i bitnom segmentu srpske policije. Paralelno sa ovim promenama teče i sistematizacija, odnosno popunjavanje mesta u samoj Direkciji policije.

Da nešto mora i treba da se promeni u ministarstvu unutrašnjih poslova bilo je jasno iz nekoliko izjava i samog predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji nije krio svoje nezadovoljstvo kako određeni delovi MUP obavljaju svoj deo posla.

Posebno, kada su pojedinci umesto da rešavaju svkodnevne bezbednosne zadatke da sačuvaju živote i imovinu ljudi, počeli da se bave dnevnom politikom, da kalkulišu, ali i da ulaze u poslove razne vrste, od kojih su neki na samoj ivici sa zakonom. Posebna tema je korupcija zbog kojih pripadnici Službe za unutrašnju kontrolu (SUK) imaju pune ruke posla. Bilo je više nego jasno da nešto mora da se menja.

Prva je, bez svog načelnika ostala kriminalistička policija, kada je Ninoslav Cmolić podneo zahtev za prevremeno penzionisanje iz zdravstvenih razloga. Mnogi su u tome videli zapravo njegovo povlačenje, jer se u delu opozicionih medija njegovo ime provlačilo u slučaju nestanka dvogodišnje Danke Ilić iz Bora i lošeg rada kriminalističke policije, kojom je on rukovodio u tom trenutku.

Njegov tadašnji zamenik Zoran Šašić prešao je u Direkciju policije na mesto pomoćnika direktora. Nedavno je, međutim, i on podneo zahtev za prevremeno penzionisanje iz zdravstvenih razloga. U ovom trenutku lomi se i pozicija prvog čoveka Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), važnog segmenta UKP Dragana Ivanovića, koga kolege zovu Đani. Poznavaoci prilika u MUP Srbije navode da je Ivanović zapravo Cmolićev čovek,koji ga je i postavio na to mesto.

U ovom talasu smena i novih imenovanja "nogu je povukao" bivši komandant SAJ pukovnik Spasojev Vulević. On je poslat u penziju, za koju je doduše uslove stekao godinu i nešto ranije, a na njegovo mesto je u prvo vreme bio postavljen Miloš Maćešić, Vulevićev zamenik.

Pre nekoliko dana, odlukom direktora srpske policije Dragana Vasiljevića na to mesto je imenovan pukovnik Igor Žmirić. Žmirić je došao iz Jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata, gde je bio na mestu zamenika komandanta, a tokom radnog veka izvesno vreme je proveo u Žandarmeriji i SAJ -u.

Najveće iznenađenje za javnost, ali ne i za upućene, bilo je postavljenje pukovnika Radoslava Repca na mesto komandanta Žandarmerije. Doduše, dosadašnji prvi čovek žandarma Saša Kosović je stekao uslove za penziju, ali je zadržan u radnom odnosu, jer, kako kažu ljudi sa kojima je radio, reč je o izuzetno profesionalnom i čestitom čoveku.

On je prebačen u Direkciju policije, na mesto pomoćnika direktora. Interesantno,ali i prethodni komandant Žandarmerije Dejan Luković, takođe je profesionalnu karijeru nastavio kao pomoćnik direktora. I za Kosovića, koji je bio i teško ranjen tokom sukoba sa teroristima na Kosmetu, kao i za Lukovića, ljudi kojima su komandovali imaju samo reči hvale.

Pre postavljenja za komandanta Žandarmerije pukovnik Repac je bio vođa Policijske brigade u Beogradu.

ROKADE

PRAVA kadrovska rokada izvršena je u kabinetu ministra unutrašnjih poslova i Upravi granične policije (UGP). Pukovnik Dragiša Simić,dosadašnji savetnik ministra policije Ivice Dačića, imenovan je za načelnika UGP. Dosadašnji prvi čovek graničara Dragan Samolovac, postavljen je na Simićevo mesto i savetovaće Dačića.

KANDIDATI

U JAVNOSTI se kao kadrovska rešenja za mnesto načelnika kriminalističke policije Srbije izdvojilo nekoliko imena. Pominje se pukovnik Marko Kričak, dosadašnji komandant Jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata (JZO), ali i Ivan Ristić, bivši pomoćnik direktora, koji je sada u SAJ.