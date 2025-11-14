Društvo

VAŽNO UPOZORENJE ZA VOZAČE: Zbog magle smanjena vidljivost na ovim putnim pravcima

В.Н.

14. 11. 2025. u 07:29

ZBOG pojave magle, vidljivost je na pojedinim putevima u Srbiji smanjena na 50 do 150 metara, saopštilo je danas javno preduzeće "Putevi Srbije".

Foto: N.Živanović

Vidljivost je zbog magle smanjena na Auto-putu E-75, petlja Novi Banovci - granični prelaz sa Severnom Makedonijom (Preševo), Auto-putu E-80 Bancarevo - granični prelaz sa Bugarskom i Moto-putu M11, petlja Beograd - petlja Bubanj Potok.

Na teritoriji AP Vojvodina magla je smanjila vidljivost na 50 do 200 metara.

