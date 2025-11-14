ONI SU LEČILI NAJTEŽE BOLESTI I TO BESPLATNO: Danas su Sveti Vrači - evo šta bi bolesni trebalo da urade da bi im bilo bolje

VERUJE se da su Sveti Kozma i Damjan od Boga dobili dar da leče ljude, a kako su ga dobili besplatno, oni nisu ni naplaćivali ljudima lečenje, zbog čega se i kaže da su bili besrebrenici.

Foto: J. Matijević

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen svetiteljima Kozmi i Damjanu, koji je poznat kao Sveti Vrači.

Ovi sveci se smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Veliki broj domova u Srbiji ove svece obeležava kao krsnu slavu.

Sveti Kozma i Damjan bili su vračevi, odnosno lekari, besrebrenici i čudotvorci. Njih dvojica su bili braća, rođeni su u Aziji, a odgajani su u hrišćanskom duhu. Veruje su da su od Boga dobili dar da leče ljude, a kako su ga dobili besplatno, oni nisu ni naplaćivali ljudima za lečenje, zbog čega se i kaže da su bili besrebrenici.

Jedino što su tražili za uzvrat od svojih pacijenata je bilo da veruju u Isusa Hrista ili da bar ne izgovaraju njegovo ime uludo, čak i ako ne žele da prime hrišćansku veru.

Svetitelji se na ikonama i freskama predstavljaju u srednjovekovnoj odeždi, sa kovčežićima u kojima su nosili lekove.

Današnji dan je po narodnom verovanju dobar za molitvu za ozdravljenje:

- K vama, sveti besrebrenici i čudotvorci Kozmo i Damjane, kao brzim pomoćnicima i toplim molitvenicima za spasenje naše, kolena preklonivši, pritičemo i, klanjajući se, usrdno vapimo: ne prezrite moljenja nas grešnih i nemoćnih, koji smo u mnoga bezakonja zapali i svakoga dana i časa sagrešujemo. Umolite Gospoda da nama, nedostojnim slugama Svojim, podari velika i obilna milosrđa Svoja. Izbavite nas od svake patnje i bolesti, jer ste od Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista primili izobilnu blagodat isceljenja, radi čvrste vere, besplatnog lečenja i mučeničke končine vaše.

Uslišite nas koji se molimo i bogougodnim posredništvom vašim izmolite kod Hrista Boga pravoslavnim upraviteljima zdravlje, blagostanje, spasenje, pobedu nad neprijateljima i blagoslov Božji. Opet se klanjajući, usrdno molimo da nam od Gospoda isprosite sve što je od koristi u ovom privremenom životu, a posebno što je potrebno za večno spasenje, da se udostojimo da molitvama vašim dobijemo hrišćanski kraj, bez bolesti, nepostidan, miran, i da se izbavimo od prevara đavolskih i večnih muka, da naslednici bezgraničnog i blaženog Carstva Nebeskog budemo.

A vi, ugodnici Božji, ne prestajte da se molite za one koji vam sa verom pristupaju; čak i ako, po mnoštvu grehova svojih, nismo dostojni milosrđa vašeg, budući istinski podražavaoci čovekoljublja Božjeg, učinite da donesemo rod dostojan pokajanja i u večni pokoj stignemo, hvaleći i blagosiljajući divnog u svetima Svojim Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista i Prečistu Majku Njegovu, i vašu toplu zaštitu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Veruje se i da ne bi trebalo raditi teške fizičke poslove i da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće.

Ovi sveci se slave dva puta godišnje - 14. jula kada je umro Kozma i 14. novembra kada je umro Damjan.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć