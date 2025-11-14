ONI SU LEČILI NAJTEŽE BOLESTI I TO BESPLATNO: Danas su Sveti Vrači - evo šta bi bolesni trebalo da urade da bi im bilo bolje
VERUJE se da su Sveti Kozma i Damjan od Boga dobili dar da leče ljude, a kako su ga dobili besplatno, oni nisu ni naplaćivali ljudima lečenje, zbog čega se i kaže da su bili besrebrenici.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen svetiteljima Kozmi i Damjanu, koji je poznat kao Sveti Vrači.
Ovi sveci se smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Veliki broj domova u Srbiji ove svece obeležava kao krsnu slavu.
Sveti Kozma i Damjan bili su vračevi, odnosno lekari, besrebrenici i čudotvorci. Njih dvojica su bili braća, rođeni su u Aziji, a odgajani su u hrišćanskom duhu. Veruje su da su od Boga dobili dar da leče ljude, a kako su ga dobili besplatno, oni nisu ni naplaćivali ljudima za lečenje, zbog čega se i kaže da su bili besrebrenici.
Jedino što su tražili za uzvrat od svojih pacijenata je bilo da veruju u Isusa Hrista ili da bar ne izgovaraju njegovo ime uludo, čak i ako ne žele da prime hrišćansku veru.
Svetitelji se na ikonama i freskama predstavljaju u srednjovekovnoj odeždi, sa kovčežićima u kojima su nosili lekove.
Današnji dan je po narodnom verovanju dobar za molitvu za ozdravljenje:
- K vama, sveti besrebrenici i čudotvorci Kozmo i Damjane, kao brzim pomoćnicima i toplim molitvenicima za spasenje naše, kolena preklonivši, pritičemo i, klanjajući se, usrdno vapimo: ne prezrite moljenja nas grešnih i nemoćnih, koji smo u mnoga bezakonja zapali i svakoga dana i časa sagrešujemo. Umolite Gospoda da nama, nedostojnim slugama Svojim, podari velika i obilna milosrđa Svoja. Izbavite nas od svake patnje i bolesti, jer ste od Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista primili izobilnu blagodat isceljenja, radi čvrste vere, besplatnog lečenja i mučeničke končine vaše.
Uslišite nas koji se molimo i bogougodnim posredništvom vašim izmolite kod Hrista Boga pravoslavnim upraviteljima zdravlje, blagostanje, spasenje, pobedu nad neprijateljima i blagoslov Božji. Opet se klanjajući, usrdno molimo da nam od Gospoda isprosite sve što je od koristi u ovom privremenom životu, a posebno što je potrebno za večno spasenje, da se udostojimo da molitvama vašim dobijemo hrišćanski kraj, bez bolesti, nepostidan, miran, i da se izbavimo od prevara đavolskih i večnih muka, da naslednici bezgraničnog i blaženog Carstva Nebeskog budemo.
A vi, ugodnici Božji, ne prestajte da se molite za one koji vam sa verom pristupaju; čak i ako, po mnoštvu grehova svojih, nismo dostojni milosrđa vašeg, budući istinski podražavaoci čovekoljublja Božjeg, učinite da donesemo rod dostojan pokajanja i u večni pokoj stignemo, hvaleći i blagosiljajući divnog u svetima Svojim Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista i Prečistu Majku Njegovu, i vašu toplu zaštitu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Veruje se i da ne bi trebalo raditi teške fizičke poslove i da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće.
Ovi sveci se slave dva puta godišnje - 14. jula kada je umro Kozma i 14. novembra kada je umro Damjan.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
Može li ĆERKA da nasledi SLAVU i šta ako domaćin ima VIŠE SINOVA
23. 10. 2025. u 09:50
"TO JE UVREDA ZA DOMAĆINA": U čemu Srbi greše kad idu na slavu
22. 10. 2025. u 12:25
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)