NOVA PROCEDURA BOLOVANJA U SRBIJI: Primena počinje već 1. januara - ovako će funkcionisati

PREDSEDNIK Vlade Srbije Đuro Macut posetio je danas centar kreativnih industrija "Ložionicu" i "Kuću e-uprave", gde je sa direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailom Jovanovićem razgovarao o budućoj primeni softverskog rešenja "e-Bolovanje - Poslodavac" i istakao da je reč o sistemu koji će građanima, od 1. januara, znatno olakšati ostvarivanje prava na bolovanje.

V.N.

Macut je rekao da se radi o novini koja je revolucionarna u pogledu ostvarivanja prava na bolovanje i da će predstavljati model koji će omogućiti građanima da lakše ostvaruju to pravo.

- Da komunikaciju sa lekarima ostvaruju mnogo brže i sa poslodavcima koji će mnogo lakše pratiti kretanje samih njihovih zaposlenih, ali će i zaposleni mnogo lakše ostvarivati to svoje pravo slanjem dokumenta elektronskim putem, odnosno povratna informacija koja dolazi elektronskim putem će se vraćati i kod lekara - rekao je Macut novinarima posle obilaska centra.

Naveo je da je zakonsko rešenje usvojeno na vladi prošle nedelje i da će se zajedno sa paketom budžetskih zakona naći na redovnom zasedanju Skupštine Srbije.

Macut je ukazao da će pacijent, odnosno zaposleni moći da prati svoje bolovanje i svoje rokove za kontrole i da najbrže moguće reaguje, a da svoje zdravlje ne narušava čekajući u redovima i pokušavajući da stigne na vreme da zaključi bolovanje.

Naveo je da će taj sistem biti implementiran od 1. januara 2026. godine i dodao da je to jedan od primera na koji način će taj deo zdravstvenog sistema biti unapređen.

- Mislim da smo po ovom pitanju avangardni u regionu, možda i u Evropi, jer ovakvi modeli zapravo govore da država definitivno razmišlja o svojim ljudima i da im olakšava svakodnevni život. Nadam se da ćemo od 1. januara iduće godine ovaj sistem implementirati i da će ući u jedan paket e-bolovanja koji se odnosi i na lekara i na Republički fond zdravstvenog osiguranja, čineći zapravo jedan veliki paket koji olakšava funkcionisanje i samog pacijenta, ali i čitavog sistema koji odobrava bolovanja i isplaćuje zarade po tom osnovu - rekao je Macut.

Dodao je da je to i deo velikog sistema e-karton koji je, takođe veoma bitan i koji će omogućiti da se lakše prati zdravlje svake osobe od strane izabranih lekara, dok će pacijenti moći da imaju uvid u svoje dokumente.

Direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihailo Jovanović je rekao je da je projekat "e-bolovanja" jedan od najzahtevnijih projekata digitalizacije javne uprave.

- On zahteva povezivanje svih tačaka primarne zdravstvene zaštite, gde se nalaze svi lekari i povezivanje svih poslodavaca sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja - rekao je Jovanović.

Istakao je da će to biti najveći informacioni sistem u zemlji, koji će raditi zahvaljujući dosadašnjim kapacitetima koji su podignuti u državnom Data centru u Kragujevcu.

Dodao je da je poseban zadatak svih onih koji se bave IT sektorom da se osigura zaštita podataka građana, odnosno pacijenata.

- Podacima u vezi same dijagnoze moći će da pristupe samo izabrani lekari, a ostali podaci koji mogu da budu dostupni biće dostupni samo poslodavcima - pojasnio je Jovanović.

Kako kaže, imajući u vidu da zakon stupa na snagu od januara 2026. godine, tokom decembra biće dostupan veliki broj edukacija i tutorijala, naročito za poslodavce.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja "e-Bolovanje - Poslodavac".

Predloženi zakon ukida obavezu zaposlenih da poslodavcu nose papirna uverenja i doznake o bolovanju, budući da će se svi podaci i dokumenti razmenjivati automatski, u elektronskom obliku.

Poslodavci će direktno u sistemu primati potvrde i izveštaje o privremenoj sprečenosti za rad, kao i obračune naknade zarade i odluke lekarskih komisija, čime se sprečava i bilo kakvo kašnjenje u isplati naknade zaposlenima.

Predlagač ovog zakona je Kancelarija za IT i eUpravu, na zajedničku inicijativu Ministarstva finansija, Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva privrede, uz podršku UNDP i NALED.

Predviđeno je da ovaj zakon počne sa primenom od 1. januara 2026. godine, sem obračuna naknade zarade prema Fondu koji se primenjuje od 1. aprila, dok preduzetnici koji zapošljavaju radnike imaju rok do 1. januara 2027. da se uključe u sistem.

(Tanjug)