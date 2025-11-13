NOVI RADARI BELEŽIĆE TRI PREKRŠAJA: Vozači ih neće videti - niko neće moći ni da ih upozori, pa ni Viber grupe

POMOĆNIK direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) Mirko Koković izjavio je da će novi mobilni i stacionarni radari, koji će biti postavljeni na putevima u Srbiji, beležiti tri greške koje se često prave u saobraćaju i zbog kojih stradaju ljudi, a to su prekoračenje brzine, nevezivanje sigurnosnog pojasa i korišćenje mobilnog telefona.

Koković je rekao da će novi sistemi doprineti i poveća kažnjavanje učesnika u saobraćaju koji ne poštuju propise i istakao da je to veoma važno za bezbednost saobraćaja.

- Postavljanje stacionarnih i mobilnih radara u Evropi i svetu se pokazalo veoma dobro za povećanje bezbednosti saobraćajnog sistema, a dobro se pokazalo i u zemljama u okruženju, konkretno u Republici Srpskoj. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije, kao nadležni organ za kontrolu i poštovanje saobraćajnih propisa, ima u planu da to da se takvi uređaji nađu i u Srbiji, a plan ugradnje i raspored tih radara je takođe u nadležnosti MUP-a - rekao je Koković.

Govoreći o prednosti novih mobilnih radara u odnosu na stacionarne, Koković je pojasnio da su stacionarni radari postavljeni ili na portalima ili na konzolnom nosaču, da su izuzetno vidljivi i da vozači, kada ih uoče, usporavaju i ponašaju se u skladu sa propisima, a kada prođu kraj radara ''nastavljaju po starom''.

- Kada su u pitanju mobilni radari, oni mogu da se pomeraju i vozači neće znati da li se radar nalazi u nekom kombi vozilu, na nekoj prikolici ili u nekom drugom uređaju. Nikada nećete znati na kojoj lokaciji se nalazi i niko neće moći da vas upozori na radar, ne postoji mogućnost da se preko neke Viber grupe otkrije njihovo mesto i kažnjavanje svih učesnika koji ne poštuju saobraćajne propise biće izuzetno velika - rekao je Koković.

Dodao je da i stacionarni i mobilni radari postoje u Evropi.

- Vrlo često smo svedoci da kada izlazimo iz neke zemlje na samoj granici, zato što smo napravili neki prekršaj ne možemo da izađemo iz te zemlje dok ne regulišemo, odnosno dok ne platimo kaznu za prekršaj koji smo napravili - naveo je Koković.

