STIŽE NAM PRAVO ZIMSKO VREME: Sneg će pasti i u nižim predelima - ovo su tačni datumi kada će se zabeleti u Srbiji
U SRBIJI će u četvrtak ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, a lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra visine, u nižim predelima i sa niskom oblačnošću i maglom koja će se u Vojvodini, Pomoravlju i po pojedinim kotlinama zadržati i veći deo dana.
U ostalim krajevima tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do pet, a najviša od 12 do 17 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od šest do 10 deset stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
- U petak i subotu jutra hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima se očekuje ponegde i magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije. U subotu uveče i tokom noći postepeno naoblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. U nedelju ponegde u severnim, a početkom sledeće sedmice i u ostalim krajevima sa kišom.
Prognoza Ivana Ristića do kraja novembra
Ivan Ristić da se ove sednice zbog formiranja stratusne oblačnosti negde u većem delu dana zadržava svežije vreme.
- Zbog toga jutarnje temperature budu od nule do šest stepeni sa maglom i slabim mrazem dok dnevne, tamo gde bude više sunca, idu od 15 do 20 stepeni. Takvo vreme se očekuje sve do kraja nedelje, a onda u noći između ponedeljka i utorka stiže promena vremena, dolazi do sinoptičke situacije i polarni vrtlog koji donosi hladno vreme i sneg. Za sada se još uvek ne može sa preciznošću reći u kojim talasima će hladan vaduh dolaziti do nas, ali u periodu od 18. do 24. novembra moguće su snežne pahulje u nižim predelima i u Beogradu - kaže Ristić i dodaje:
- Nakon naoblačenja i hladnog talasa do kraja meseca izvesno je ponovo otopljenje. Od sledećeg utorka jutarnje temperature su od nule do pet stepeni, a dnevne od pet do 10 uz šansu za pojavu snega.
Ristić pojašnjava i da nadolazeći polarni vrtlog obično "čuva“ hladnoću, zadržavajući je u polarnim oblastima dok je jak.
Sve više zimskih dana
- Međutim, kada dođe do poremećaja ili kolapsa, hladan vazduh može da "pobegne“, stvarajući pravo zimsko vreme u oblastima srednjih geografskih širina. Najnovije prognoze pokazuju da će do najvećeg poremećaja doći kasnije ovog meseca, oko 26. novembra - navodi Ristić i nastavlja:
- Početak decembra obeležiće tipićno vreme za ovaj period godine, a kako se bliži zima možemo da očekujemo sve više zimskih dana i postepena zahlađenja.
(Kurir)
