Društvo

OBLACI, MAGLA... Evo kakvo vreme nas danas očekuje

Novosti online

13. 11. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji danas pretežno sunčano, osim u Vojvodini, Pomoravlju i pojedinim kotlinama gde će se zadržati niska oblačnost i magla, saopštio je Republički Hidrometeorološki Zavod.

Foto: N. Živanović

Vetar slab istočni i jugoistočni, dok će se raspon temperatura kretati od minus dva do 10 stepeni, a u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije do 10 stepeni.

Vreme u Beogradu

Jutro hladno sa sa slabim prizemnim mrazem i sa maglom, dok se veći deo dana očekuje niska oblačnost ili magla i najviša dnevna temperatura do osam stepeni.

(Sputnjik)

