OBLACI, MAGLA... Evo kakvo vreme nas danas očekuje
VREME u Srbiji danas pretežno sunčano, osim u Vojvodini, Pomoravlju i pojedinim kotlinama gde će se zadržati niska oblačnost i magla, saopštio je Republički Hidrometeorološki Zavod.
Vetar slab istočni i jugoistočni, dok će se raspon temperatura kretati od minus dva do 10 stepeni, a u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije do 10 stepeni.
Vreme u Beogradu
Jutro hladno sa sa slabim prizemnim mrazem i sa maglom, dok se veći deo dana očekuje niska oblačnost ili magla i najviša dnevna temperatura do osam stepeni.
(Sputnjik)
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)