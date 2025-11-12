Društvo

U OVOM GRADU JUTROS BILO ČAK 14 STEPENI Meteorolog otkriva: Dva fenomena su tamo prisutna

В. Н.

12. 11. 2025. u 12:17

DOK se veći deo Srbije bori sa niskim temperaturama koje su u 9 sati bile od -3 u Sjenici, 2 stepena u Vranju, 5 stepeni u Loznici i Beogradu, a magla pojačava osećaj zime, istovremeno je samo jedan grad uživao u prolećnom vremenu sa 14 stepeni, a to je Negotin, grad u istočnom delu naše zemlje.

Foto Pixabay free images

Na drugom mestu se našao Zaječar sa 9 stepeni, međutim, ova drastična temperaturna razlika pokrenula je pitanje: zašto je Negotin imun na zimu?

Kako objašnjava Ivan Ristić, meteorolog, za temperaturni skok u Negotinu je ključan spoj više specifičnih meteoroloških okolnosti.

Prema njegovim rečima, trenutno u većini gradova gde je temperatura jednocifrena nema vetra i stvorila se niska, slojevita stratusna oblačnost, a ima i magle.

- To se obično dešava u jesen kada je na visini toplije, a hladan i težak vazduh se spušta i zadržava pri tlu i dolazi do inverzije. Kada je Negotin u pitanju, tamo sada nema tih oblaka i toplije je u odnosu na druge gradove jer se javlja i fenski vetar. U tom gradu nema stratusne niske oblačnosti koja poput „poklopca“ ometa zagrevanje, već sunce može nesmetano da greje – kaže Ristić. 

Foto: N. Skenderija/Jutjub/Novo jutro

Niski oblaci zbunjuju meteorološke aplikacije

Objašnjava da ukoliko i dalje bude oblačno širom Srbije može doći do nezgodnih situacija kada se koriste meteorološke aplikacije za proveru temperature vazduha, jer „modeli ne vide niske oblake i daju da je, na primer, temperatura vazduha 15 stepeni, dok bi stvarna temperatura bila samo od oko 7 do 10 stepeni“.

Prvi znaci snega

- Dok su slabi vetrovi u prizemlju dešava se i temperaturna inverzija, koju smo već pomenuli. U tim uslovima hladan vazduh se skuplja pri tlu što rezultira niskom temperaturom i maglom i niskom oblačnošću. Dakle, oni su znak hladnog vremena, tipičnog za zimu, a to je i prvi znak da nam se bliži sneg – poručuje meteorolog. 

