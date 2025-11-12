NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji

NELEGALNA crypto kazina stvaraju nove rizike za mlade

pixabay.com

Strožija zakonska regulativu u Srbiji koja je stupila na snagu ove godine, posebno u segmentima registracije i verifikacije identiteta igrača, praktično su onemogućila uključivanje maloletnika u onlajn igre na sreću kod licenciranih, legalnih priređivača.

Prema najsvežijim podacima iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, evidentirano je 1.150 osoba koje su zatražile pomoć zbog problema sa igrama na sreću. To je zvaničan podatak državne institucije i jedini relevantan izvor informacija kada je reč o obimu bolesti. To znači da se Srbija sa 0,02% stanovništva nalazi značajno ispod evropskog proseka, koji iznosi oko 1,5%

Sa druge strane, u domaćoj javnosti imamo slučajeve u pojedinim medijima, preuveličavanja ovih brojki gde neretko srećemo „podatke“ koji se u odnosu na realnost razlikuju i do 300 puta, što stvara pogrešnu sliku zarad senzacionalizma i želje da se dobije neki klik više.

Međutim najveću opasnost danas predstavljaju nelegalna crypto kazina i kladionice, koje od početka godine beleže porast svojih aktivnosti . Ovi sajtovi funkcionišu izvan domaćih zakona, ne plaćaju poreze, nemaju mehanizme zaštite igrača i predstavljaju najveći rizik za razvoj zavisnosti kod mladih.

Zbog toga, stručnjaci ističu da je nastavak borbe protiv nelegalnih priređivača i jačanje preventivnih programa jedini način da Srbija zadrži svoju poziciju među zemljama sa najmanjim procentom zavisnika od igara na sreću.

Prevencija i edukacija – ključ odgovornog pristupa

Iako je Srbija po broju zavisnika ispod evriopskog proseka priređivači igara na sreću već godinama sprovode programe prevencije u saradnji sa institucijama.

Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) i njegove članice više od 15 godina realizuju edukativne kampanje i programe zaštite maloletnika, među kojima su projekti „Moguće je prekinuti“ koji se sprovodi u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti.

Treba naglasiti i višedecenijsku praksu kompanija članica o nultoj toleranciji za ikakav kontakt i ulaz maloltenih lica u objekte u kojima se priređuju igre na sreću