POTROŠNJA GORIVA NAGLO PORASLA? Proverite ovo pre nego što odete kod majstora

U PRAKSI, najčešći razlozi povećane potrošnje goriva svode se na nekoliko osnovnih stavki: pritisak u gumama, stanje kočnica, filter vazduha, svećice i senzore.

Najbolje je početi od onoga što je lako proveriti. Nepravilno naduvane gume jedan su od najčešćih uzroka veće potrošnje goriva. Ako su „premekane“, automobilu je potrebno više energije da se pokrene, što direktno znači veću potrošnju.

Osim toga, gume sa preniskim pritiskom brže se habaju i više se zagrevaju, što može dovesti do neujednačenog trošenja i lošije stabilnosti. Rešenje je jednostavno, redovno kontrolišite pritisak u gumama dok su hladne, a ako automobil ne ide pravo kada pustite volan, proverite i geometriju točkova.

Još jedan čest, ali često zanemaren uzrok je zaprljan filter vazduha. Kada se zapuši, motor ne dobija dovoljno vazduha, pa smeša postaje prebogata, što dovodi do veće potrošnje goriva. U ekstremnim slučajevima potrošnja može porasti i do 10%. Srećom, zamena filtera vazduha je jednostavan i jeftin posao koji se može uraditi i bez pomoći majstora.

Vredi proveriti i kočnice, ako zapinju, mogu ozbiljno povećati potrošnju. Kada točak nije potpuno slobodan, motor mora da savlada dodatni otpor. Ako primetite da je kočioni disk posle kraće vožnje neuobičajeno vruć, vreme je za servis. U većini slučajeva dovoljno je očistiti i podmazati vođice kočionih čeljusti, bez potrebe za zamenom skupih delova, prenosi Jutarnji list.

Ni motorno ulje i rashladna tečnost nisu zanemarljivi faktori. Starije ili pogrešno izabrano ulje povećava trenje i opterećuje motor, što može povisiti potrošnju i do 15%. Slično važi i za rashladni sistem, neispravan termostat ili ventilator mogu izazvati pregrevanje, pa motor radi pod većim opterećenjem i troši više.

Mnogi vozači ne znaju da čak i svakodnevne greške, poput pogrešnog rukovanja akumulatorom, mogu prouzrokovati dodatne probleme.

Ako osnovne provere ne daju rezultat, sledeći korak je kontrola senzora i sistema za upravljanje smešom. Kvar na lambda sondi (senzoru kiseonika) narušava pravilan odnos vazduha i goriva, što povećava potrošnju.

Sličan problem može izazvati i senzor protoka vazduha, ako je zaprljan ili oštećen, motor ne može tačno da odredi količinu vazduha koju prima, pa ubrizgava više goriva nego što je potrebno. U nekim slučajevima upali se lampica „Check engine“, ali ne uvek, pa je povećana potrošnja često prvi znak da nešto nije u redu.

Vremenom se mogu zaprljati i ubrizgavači goriva, što uzrokuje neujednačen rad motora i curenje goriva u cilindar. Profesionalno čišćenje ponekad pomaže, ali ako su injektori istrošeni, jedino rešenje je njihova zamena.

Ne treba zaboraviti ni svećice, male, ali izuzetno važne komponente za pravilno sagorevanje. Istrošene ili zaprljane svećice daju slabiju varnicu, što dovodi do neujednačenog rada motora i povećane potrošnje.

U težim slučajevima može doći i do preskakanja paljenja, što može oštetiti katalizator. Redovna provera i zamena svećica jednostavan su način da se motoru vrati miran rad i optimalna efikasnost.

Sličan efekat ima i kvar na EGR ventilu, koji vraća deo izduvnih gasova u motor kako bi se smanjile emisije. Ako se ventil zaglavi, smeša postaje nepravilna, a potrošnja raste. Rešenje je detaljno čišćenje ventila, a po potrebi i njegova zamena.

